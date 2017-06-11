（伦敦11日讯）根据调查，全世界有超过2万8000个品种的植物具有医疗效用，但相关文献却少得可怜，显示人们並没有將这些植物的健康效益发挥到极致。

外电报导，全球知名的伦敦克由皇家植物园在一项年度调查中，记录了2万8187种植物，还说这可能是「非常保守的数据」。

其中，在过去一年里新发现了1730个植物品种，其中不少具有食用和药用价值，包括可用来治疗帕金森氏症的9种爬籐植物。

皇家植物研究所副所长西蒙兹说：「这份报告凸显植物在糖尿病和疟疾等领域，具有巨大的潜力。」

报告指出，青蒿素和奎寧这两种植物，是对抗疟疾「最重要的武器之一」。2015年有超过40万人死於疟疾。

此外，科学家们在巴西找到了5个木薯属新品种，有潜力培育成更耐乾旱气候，以及可有效抵抗植物病毒的粮食作物；在东南亚和中南美洲，科学家还发现了9个黎豆属新品种，具有药用价值。

研究人员还深入分析了气候变化对植物的影响。结果发现，那些叶子和皮较厚、能更高效利用水分、根茎更深入土壤以及材质密度更高的植物，会更好地適应气候变化。这主要是因为上述特徵能增强它们的生存能力，如根茎更深入土壤的植物能更好应对乾旱。

报告还关注了植物面临的病虫害问题。据估计，如果害虫和致病菌的问题得不到遏制，全球农业可能面临鉅额损失。这一问题的影响之所以大，主要是因为在当今全球化背景下，贸易和旅行活动增多，加大了害虫和致病菌扩散的可能性。