（曼谷11日讯）由於上月有一名大马「伊斯兰国」（IS）嫌犯成功从吉兰丹兰斗班让潜入泰南，泰国当局已加强马泰边境的巡逻工作。

泰国陆军总司令察霖泰更亲自前往泰南，监督全长645公里的马泰边境巡逻，泰国当局更关闭哥乐河沿岸的非法码头。

泰国担忧，「伊斯兰国」恐怖主义可能会在泰国南部落地生根，察霖猜上週前往陶公府，亲自监督塔拜地区第15师派驻马泰边境的状况。

全国警察总长丹斯里卡立上月揭露，27岁的莫哈末慕扎法是带著手枪和M-4狙击枪逃往泰南；消息则指出，莫哈末穆扎法是往返马泰的常客，至少前往泰南9次，但却不愿意揭露有关行程的目的为何。

大马目前正面对IS问题，截至今年2月，当局总共逮捕230名直接涉及间接支持该极端主义的人士，而警方也鑑定95名在敘利亚参与圣战的大马人，其中30人已在海外战死，而8人在飞返国门之际就被逮捕。

泰国南部省分有著人数庞大的穆斯林社群，而他们並不希望这些问题跨过马泰边境，影响他们，因此他们促请当局更严密地巡逻马泰边界。

除了马来西亚，菲律宾政府军也在棉兰老岛镇压效忠IS的阿布沙耶夫组织，而「伊斯兰国马来群岛单位」（Katibah Nusantara）的威胁也是不容小覷。

察霖猜命令特別部队全天候巡逻陶公府和也拉府的马泰边境，两个府分別毗邻吉打及吉兰丹，特別是要注意毗邻吉兰丹兰斗班让的哥乐河地区。哥乐河边境全长有95公里。

早前媒体报导，察霖猜声称，巡逻是为了防堵武器走私活动，但他同时也表示，加强巡逻能监督泰国南部的武装活动。

泰国当局认为哥乐河是走私军火和爆炸物的热点，而泰南的分离主义者不时发动爆炸事件，累计超过6000人因此丧命。

察霖猜巡视陶公府以后，泰国当局在当地居民不满的情况下，毅然关闭哥乐河沿岸6个非法码头，目前继续营运的，只有彭嘉兰普拉帕码头。

当地村民的生活严重依靠这些码头，而当地居民已在上週在其中一个码头展开和平集会，要求当局让这些码头恢復运作，但如今这些码头仍是关闭状態。

大马和泰国仍在商討建设马泰围墙等加强边界管控的建议，以確保能维护马泰边境，勿让边境继续沦为犯罪温床。