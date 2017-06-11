（香港11日讯）香港距离七一回归20週年不足3週，盛传中国国家领导人习近平將到访，惟全球受恐袭阴霾影响，尤其是「独狼式」袭击，消息指香港警方严阵以待，將出动逾万警力戒备。

根据香港媒体，「伊斯兰国」（IS）成员上周绑架並杀害2名身处巴基斯坦的中国人，据知隨即引起香港警方关注，加紧与各地反恐部门沟通，虽然暂未收到確实IS恐袭情报，恐袭风险亦暂维持中度。不过根据联合国通报予香港的恐怖份子名单，IS「榜上有名」的成员近年急增，今年达36人，比去年增约71%，盛传中国国家主席习近平將访港之际，添上更深恐袭阴霾。

据悉，香港警队已通知候命警员於6月29日至7月1日3天內取消休假，每日分两更当值；而辅警亦会派出高达6000人次，由本月25日至7月2日的8天內，每日分三更到各警区填补警力。於七一前后，警方各部队连同各区巡逻小队、衝锋队等，平均有80%人员须候命上阵，共约1万人，当中反恐特勤队、机动部队、爆炸品处理课、俗称「飞虎队」的特別任务连要全数上阵。

而反恐亦是香港警方今年首要行动项目之一，今年首5个月已举行9次大规模反恐演习，包括於上月代號「坚盾」的反恐演练，模擬瑞典早前有货车乱撞人群的恐袭。

另外，民间人权阵线將举办七一游行，今年主题为「一国两制、呃足廿年；民主自治、重夺香港」，呼吁市民穿黑衣及带同自製黑布標语游行。今年游行將从维多利亚公园草坪起步，终点为金钟政府总部东翼前地。