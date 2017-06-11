（惠灵顿11日讯）纽西兰为了保护一些独特的雀鸟包括「国鸟」奇异鸟（Kiwi，又称鷸鸵、几维鸟），企图消灭国內所有有害鼠类，包括老鼠、北美负鼠及鼬。

外电报导，纽西兰这场「鼠鸟爭霸战」要由远古说起。话说纽西兰在8500万年前与超级大陆「冈瓦纳古大陆」（Gondwanaland）分离时，食肉性哺乳动物仍未开始进化，鸟类主宰著这片土地。

直至人类到来，同时亦带来北美负鼠及鼬等敌人，牠们摧毁森林棲息地，猎食雀食及鸟蛋，已导致逾40种雀鸟灭亡，现今还有多种雀鸟受到生存威胁，包括奇异鸟。

估计花费达数十亿

有科学家提出要「拨乱反正」。著名科学家卡拉汉早在5年前，就提出灭鼠护鸟计划。他指出，每个国家都有其標誌，如英国的巨石阵、中国的万里长城，纽西兰则是其独特的鸟类品种，因此必须致力拯救，更把灭鼠计划比喻为纽西兰的「阿波罗登月计划」。

虽然他发表演说后不久便因癌病逝世，但其主张影响深远，纽西兰前总理约翰基稍后便宣佈，將「灭鼠救鸟」列为政府政策，希望在2050年达到目標。当局至今已投入数千万纽西兰元，估计最终花费达数十亿，又宣称如果计划成功，民眾將可省上一大笔灭虫开支。

纽西兰国鸟奇异鸟已剩不到7万只。

反对者讥痴人说梦

有科学家已逐步进行实验，奥克兰大学科学家拉塞尔致力研究用科学方法灭鼠，包括基因改造、利用生物感应器在广茅大地狙击牠们。有护林队伍已经在超过100个小岛清除害鼠，让雀鸟安心棲息。

但有批评者认为，计划野心太大，资金不足。而且从实际数字来看，纽西兰人口接近500万，但单单北美负鼠在2009年的数量，估计已有3000万，老鼠的数目更多得难以准確估算，而且稍有漏网之鱼，就会令工作功亏一簣，想消灭全部害鼠，是一个「不可能的任务」。

惠灵顿维多利亚大学野生生物学家林克莱特更形容，「这个计划是一部科幻小说」，徒然浪费精力。