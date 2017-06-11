（浙江11日讯）中国浙江卫视年终盛典找来林俊杰、孙燕姿、TFBOYS等大咖歌手同台表演，其中最受人瞩目的即为蔡依林与周杰伦，他们「隔空同台」各演唱3首歌曲，分別担任开场及压轴，当晚演出让全场粉丝叫疯。蔡依林穿著一身红色裤装，內搭短版运动內衣，露出一截小蛮腰火辣现身，周杰伦则与小粉丝王俊凯在台上合照、拥抱，而这也是他二度当爸后首度露面。

蔡依林10日劲歌热舞唱跳《大艺术家》、《Miss Trouble》及《PLAY我呸》3首歌曲，她带著8位外籍男舞者演出，穿著一身红的她展现气势，马甲线蛮腰又再度吸引观眾眼球，她在后台与孙燕姿合照，两位天后合影让粉丝兴奋。

林俊杰献唱孙燕姿的歌曲《我怀念的》及自己的歌《因你而在》，尤其《我怀念的》在网络上更是大受好评，而孙燕姿则献唱经典歌曲《开始懂了》、《逆光》。

压轴演出的周杰伦演唱《Now You See Me》、《告白气球》和《双截棍》，TFBOYS成员王俊凯一直是他的粉丝，现场歌迷拱两人合照，周杰伦大方合影，还主动拥抱他。王俊凯兴奋表示自己听周杰伦的歌长大，並表示「高考前还特意去听周杰伦的演唱会」，周杰伦则讚王俊凯：「17岁有这样的才华很了不起，我其实有偷偷关注你。」