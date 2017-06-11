（八打灵再也11日讯）土著团结党军心未稳，已有青年团领袖炮打司令部，挑起中央领袖的丑闻。

土著团结党青年团长赛沙迪强调，將严惩该名擅自以青年团名义开记者会，公开攻击领袖的中委莫哈末哈菲兹。

他澄清，该团不曾向党主席敦马哈迪施压，要求说明慕克里兹的財富来源，更没有要求会长丹斯里慕尤丁解释他的性丑闻。

「针对青年团中委莫哈末哈菲兹的行动，青年团事先根本不知情，他也没有获得青年团的支持。」

该党青年团团长赛沙迪在党总部表示，这名擅自以青年团名义开记者会的中委，会先被送到土著团结团党刚成立的纪律委员会查办，不会马上对他採取行动。

他补充，本身已经多次联繫哈菲兹，但还是联络不上。

「我已经和另外23名中委討论此事，他们对於哈菲兹召开记者会感到惊讶。无论如何我们可以接纳內部有不同的看法。」

赛沙迪表示，过去青年团已经和党中央最高领导层对话，可以直接要求他们解答各种提问，遗憾的是哈菲兹一次都没有出席。

「我很失望，我们准备好的提问方式，但他却没有利用这个机会。」

赛沙迪强调说，慕尤丁过去已经通过许多不同的平台解答各种疑问。

（摄影：徐慧美）

另一方面，赛沙迪也代表土著团结党青年团宣布，即將要为首相拿督斯里纳吉和前首相马哈迪举办一场「毫无隱瞒」(Nothing To Hide)论坛。

「如果我们可以成功举办这样的论坛，我相信不会再发生这样的事情，因为出席者可以发出任何提问。」

「青年团准备举办这个论坛，马哈迪將会出席我们挑战首相纳吉也出席。」

「我们会在近期內发出邀请函去首相办公室，我们会给予他们两个星期回复，如果没有回应，我们也会在纳吉没有出席的情况下举办这个论坛。」

他表示，有关论坛的详情，如地点和时间等，他们迟点会做出宣布，近期內也会向警方提出申请。