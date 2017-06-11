（香港11日讯）印象一直被受爭议的成龙，近日为中资集团旗下的「香港航空」拍宣传片，结果宣传片9日上载至面子书之后，遭网友群起攻之，「香港航空」10日急忙在面子书的时间线隱藏掉宣传片，但未有刪除片段。

成龙近日获香港航空公司邀请担任形象大使，宣传于月底开通的往返温哥华及香港直飞航线，成龙將是第一位乘客，而且其好莱坞动作喜剧《火拼时速》（Rush Hour）的拍档克里斯杜克（Chris Tucker）也会一起宣传。

香港航空公司发言人表示十分高兴可以与成龙合作，因他是北美客人的信任人物，可以为公司吸引更多欧美顾客，可不少网友反映找成龙拍广告是一个「品牌魔咒」，因为成龙过往为不少品牌拍摄广告或当代言人后都面临倒闭的危机，当中包括：小霸王学习机、爱多VCD和汾煌可乐等。

代言爱多VCD老板沦为阶下囚

当年小霸王学习机在中国畅销，而成龙就成为了他们的代言人，结果公司在2004倒闭。90年代的时候，爱多VCD老板看中成龙人气，以450万人民幣（约270万令吉）高价请得成龙当代言人，令其品牌当时畅销一时，但过了不久却因经营不善，资金出现问题，导致拖欠经销商和供应商的货款，老板胡志標因无力偿还巨额债务被抓入狱。

成龙最出名的广告就属霸王洗头水，不过当年霸王洗髮水却被爆含致癌物，而令到股价大跌，虽然成功澄清，但声誉已经受损。谈起股价，一间流动网络商网秦的老板曾经说过：「网秦要保护成龙，大家一起做成龙的保鏢」，结果翌日一开市股价就暴跌60%，虽然未必与成龙有直接关係，不过成龙当代言人的威力的確不可小看。成龙也曾经为中国福士伟根（Volkswagen）开迪当代言人，当年开迪刚刚上市的时候，大眾对其是寄予厚望，然而累计销售仅为968辆，现亦已经停產。

代言思念水饺发现病菌紧急下架

曾经在中国得到连续10年全国销售冠军的格力空调，找来了成龙当代言人后，出现一连串负面新闻，地位被动摇，结果要令到其老总以及现今为首富的王健林一起拍广告挽救声誉。

2011年，成龙代言的思念水饺被爆出惊人消息，思念水饺的三鲜水饺被北京市工商局检出金黄色葡萄球菌，该批次水饺已在北京全市停止销售，隨即上海、北京等地的大卖场的问题水饺被要求紧急下架。还有身为中国禁毒宣传形象大使的成龙，儿子房祖明却因为在中国吸毒而被捕。

看回以往成龙代言品牌所发生的大小事件，这次香港航空找来成龙担任形象大使真的很令人担心，更有网友在航空公司的面子书专页留言：「祝好运！」