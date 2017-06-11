（蒙特利尔11日综合电）马赛地车手汉密尔顿週六在F1加拿大排位赛，以0.330秒的优势压倒法拉利车手维特尔，取得个人F1生涯第65个桿位，追平已故巴西车王冼纳並列歷史第二位，距离排名榜首的麦克-舒马赫还有三个桿位的差距。

这是小汉连续3年在加拿大站获头位出赛资格，也是他第6次在加拿大站排头位，追平了麦克-舒马克的纪录。赛后，接过由冼纳家族提供的冼纳原版头盔的小汉非常激动，一时语塞，立即跪在地上，亲吻著头盔。赛后，小汉在前三名一起拍照和出席国际汽联（FIA）的新闻发佈会时，依旧將它拿在手中。

小汉在第三节排位赛的第一次尝试隨即杀进1分12秒之內，维特尔隨即做出回应，仅落后他0.004秒。接著小汉又在第2次衝刺大幅改善自己的成绩，跑出1分11.459秒力保桿位。同时维特尔则只比自己原来的单圈略快0.006秒，屈居第2，法拉利车队则延续了2001年至今在加拿大站的无桿位的纪录。

汉密尔顿这次的桿位圈速比他去年的成绩还快上1.4秒，也是本赛道使用现行佈局的排位赛最快单圈成绩。

其他车手与小汉都有不小的差距，第3位的队友博塔斯差距已达0.718秒，第6位的红牛的和手里卡多更是落后1秒以上。

【10日排位赛成绩（只列前5名）】

排名 车手 国籍、车队 成绩

1.汉密尔顿 英国、马赛地 1分11秒459

2.维特尔 德国、法拉利 1分11秒789

3.博塔斯 芬兰、马赛地 1分12秒177

4.雷克南 芬兰、法拉利 1分12秒252

5.维斯塔潘 荷兰、红牛 1分12秒403