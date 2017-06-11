（水原市12日综合电）20岁以下青年世界盃足球决赛週日在韩国水原市上演，英格兰国青队凭著埃弗顿前锋小將列文的破门，以及纽卡斯尔门將伍德曼扑出点球，最终以1比0战胜委內瑞拉，史上首次贏得世青赛冠军。

英格兰足球队上一次在世界大赛中贏得冠军，还要追溯到1966年在本土举行的世界盃。本届世青赛中，英格兰20岁以下国青队多位球员效力於五大联赛一线队，攻防能力出眾，颇有巨星风范！

「幼狮」在第34分钟打破僵局，委內瑞拉后卫费拉雷西头球解围失误，列文于禁区左肋右脚扫射被门將法里內单手封出，列文冲前以左脚补射破门，1比0！这是列文在本届世青赛打入的第二球，也是他第二次为英格兰首开纪录。

第69分钟，效力于利物浦的英格兰前锋索兰克与费拉雷西爭抢头球时面部受伤，血流不止，比赛一度暂停。

第73分钟，切尔西小將索尔特于禁区內铲倒委內瑞拉中场佩尼亚兰达，主裁判判罚点球，佩尼亚兰达亲自主罚点球右脚劲射被伍幼狮门將伍德曼飞身封出。最终，英格兰国青队以1球小胜，首次登上世界之巔。

此前进行的季军爭夺战中，意大利和乌拉圭在90分钟之內毫无建树；最终，意大利在点球决战中，凭著门將普利扎里先后封出了阿玛拉尔、波塞利主罚的点球，以4比1战胜乌拉圭，获得第三名，追平1970年世青赛时取得的最好成绩。

赛后这项赛事的各项最佳也已经出炉，英格兰前锋索兰克获得了本次世青赛的金球奖，而门將伍德曼亦获得了赛事金手套奖，三喜临门；至于赛事金靴奖，则由意大利前锋奥尔索里尼以5球摘得。