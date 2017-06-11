（纽伦堡11日综合电）世界杯卫冕冠军德国週六在2018年世界杯入选赛C组第6轮比赛，主场以7比0大胜鱼腩球队圣马力诺，「日耳曼战车」6战全胜领跑。

本场比赛创造了德国的一个纪录：这是57年来日耳曼战车首次排出完全来自11支不同球队的首发11人，此前一次这样的情况出现在1960年5月。值得一提的是，特尔施特根（巴塞罗那）、穆斯塔菲（阿申纳）、德拉克斯勒（巴黎圣日曼）、埃姆雷-詹（利物浦）和尤尼斯（阿积士）5位球员，皆来自外国球会。

德国在第11分钟取得领先，比奥尔迪混战中勉强解围，德拉克斯勒於禁区左侧12码处射入远角。战车在5分钟后扩大比分，基米希在右路斜传，瓦格纳于12码处冲顶，皮球紧贴横樑下沿入网。

第29分钟，基米希开出自由球斜传，尤尼斯在禁区左侧第一时间横敲，瓦格纳於小禁区边缘捅射入网，3比0。第39分钟，圣马力诺门將在角球混战中出击落空，皮球打在马扎的身上弹回，尤尼斯轻鬆射入空门，4比0。

第47分钟，穆斯塔菲在角球混战中12码处射门偏转入网，5比0。德国在第72分钟继续进球，基米希斜传禁区內，无人防守的布兰特於小禁区前俯身头球破门，6比0。第85分钟，基米希在右路传中，瓦格纳在前点8码处头球攻门，皮球击中后角立柱內侧入网，上演帽子戏法，將比分定格在7比0。

同组另2场比赛，北爱尔兰在客场以1比0小胜阿塞拜疆。伤停补时第2分钟，乔尼-埃文斯传球，斯图尔特-达拉斯於禁区中路右脚推射破门，上演绝杀。

捷克在客场遭挪威以1比1逼和，捷克积9分排在第3位，落后位列次席的北爱尔兰4分，挪威积4分排在第5位。

第36分钟，捷克的定位球进攻，卡德拉贝克传中，塞拉西耶门前近距离捅射破门。

挪威在第55分钟追成平手，埃尔尤努西突入禁区被捷克的西沃克放倒贏得点球，索德伦主罚点球命中。