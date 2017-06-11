（格拉斯哥11日综合电）凭著新任队长哈里-凯恩补时阶段攻入扳平球，英格兰週六在英伦「德比战」中，客场以2比2逼和苏格兰，逃过被羞辱的局面，並將入选赛不败纪录延续至35场，无愧为「入选赛之王」。目前，「三狮」在世界盃入选赛欧洲区F组保持不败，仍以2分优势领跑。

此前，英格兰近10次对阵苏格兰仅负1场，其余9场取得8胜1和。苏格兰上次在主场战胜三狮还是1985年。此役，还不满24岁的托登罕热刺前锋哈里-凯恩作为队长领衔出战，这也標誌著英格兰队的鲁尼时代正式终结。

三狮的首次机会出现在第18分钟。迪尔挑传，哈里-凯恩摆脱蒂尔尼后凌空抽射偏出。第29分钟，苏格兰门將戈登出击勉强解围失误，哈里-凯恩吊射被蒂尔尼及时解围，拉什福德再射偏出，主队逃过一劫。

第51分钟，英格兰险些破门，利弗莫尔在角球混战中射门打中拉拉纳后偏转，皮球击中右柱弹回，加里-卡希尔于禁区边缘再射仍被挡出。

三狮在第70分钟打破僵局，沃克尔传球，张伯伦于右路切入劲射入网，戈登视线受阻扑挡到皮球后脱手入网。

苏格兰在第87分钟扳平比分，格里菲斯的25码处自由球直接射门，英格兰门將祖-哈特飞身扑救未能碰到皮球，1比1。这也是三狮兰在这届世界杯入选赛首次丟球。

苏格兰在第90分钟反超比分，格里菲斯在30码处自由球直接射门再次入网，祖-哈特再次飞身扑救失败！

三狮在补时第93分钟惊险扳平比分，斯特林斜传，无人防守的哈里-凯恩于小禁区右侧凌空垫射近角入网，2比2；英格兰逃过在宿敌面前输球的命运！

F组的另外两场比赛，斯洛文尼亚以2比0击败马耳他，斯洛伐克以2比1战胜立陶宛。目前，英格兰以14分继续领跑，斯洛伐克以12分位居其后。