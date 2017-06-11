（格拉斯哥11日综合电）如果不是主场对阵英格兰，苏格兰足球甚至很难受到人们的关注。不过，苏格兰人却拼到了一场2比2的平局；更重要的是，一个叫格里菲斯的人，震惊了全球！

他的两个自由球，直接打蒙了此前在本届世界盃人选赛中尚未丟球的「三狮」，甚至差点毁掉了英格兰在过去8年里人选赛（包括世界盃和欧锦赛）不败的战绩。这个格里菲斯到底是何许人也？

早在16岁时，格里菲斯就登上了苏超的舞台，那时，他效力的还是利文斯通。2008/09赛季，他在30场比赛中打进了21球。那年夏天，他曾经前往英超的西布朗试训，但时任主教练莫佈雷的离职让格里菲斯登陆英超的梦想受到了打击。

隨后，格里菲斯转会苏超邓迪联队。2011年1月，他终于圆了自己的英超梦，狼队成为了他的目的地。但那个赛季，他在狼队没有获得哪怕1分钟的出场时间。只是在2011年8月，他代表狼队参加了一场联赛杯，隨后，他被租借给了苏超的希伯年。

2013/14赛季，当他回到狼队时，该队已经降级至英甲联赛。2014年1月，他转会到了苏超霸主塞尔迪人。

2015/16赛季，格里菲斯的状態达到了巔峰，在51场比赛中，他打进40球，並囊获了苏格兰足球界的所有最佳奖项。在塞尔迪人的3年半，他夺下了4座苏超冠军奖盃、2次苏格兰联赛杯冠军及1次苏格兰足总杯冠军。