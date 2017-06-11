（吉隆坡11日讯）刚升任为国家羽球队男双总教练的谢勋寁向《东方日报》表示，由於吉隆坡东运会以及格拉斯哥世锦赛即將在8月开战，因此，新的男双执教结构將在明日就开始执行。

谢勋寁指出：「由于时间非常紧迫，因此，明天就开始新的结构。」

然而，谢勋寁却否认，在新结构下，训练模式及训练气氛会有大变动。

不过，他透露，训练將变得更系统化：「因为球员不会再分小组，而是直接由男双3名教练负责。」

国家羽球队男双总教练的谢勋寁。

谢勋寁將与两名助教顏伟德及罗斯曼领军男双组，肩负著雄霸明年汤姆斯杯的重任。谢勋寁也透露，在顏伟德出发至雅加达（带队征印尼首要超系赛）前，已经与他有过一些討论。

至於是否会考虑任何球员，包括奥运银牌得主陈蔚强与吴蔚升拆档的可能性时，谢勋寁表示：「我不认为双蔚目前有拆档的需要。至於其他球员，我会与顏伟德以及罗斯曼討论后，再做安排。」

谢勋寁曾在1996年亚特兰大奥运与叶锦福夺得男双银牌。退役后，他在2002至2007年担任国羽女双教练时，並將黄佩蒂与陈仪慧打造成顶尖组合。

2015年年底，他回到大马羽总执掌男双后备队，负责栽培新血。

在谢勋寁带领下，吴世飞与诺伊祖丁成长快速，並成功杀入今年的大马精英赛决赛。

他也期望在新的结构下，大马羽总能更容易，找到更好的男双组合，以便可完成在明年汤姆斯杯称霸，以及在2020年东京奥运会夺金的目標。