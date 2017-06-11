（新山11日讯）一名32岁的华裔青年，在本月4日早上骑摩哆外出后至今仍未回家，父母担心儿子遭人掳走后被软禁起来，因此希望通过媒体寻人，让儿子可以平安回家。

失踪者母亲顏美玲（58岁，家庭主妇）与家人同住在古来可可苑，其失踪儿子叶俊翔在家中排名第二，在本月4日早上与友人喝茶回家后，就骑著摩哆外出，之后因另一个儿子需要用到摩哆，於是打电话给儿子，但是对方却表示自己要去舅舅家过夜。

「因为我的身子不舒服，所以听见儿子这么说也没有多想，之后我再打电话给他，就再也没人接听，最后是直接关机。」

根据其家人的形容，叶俊翔的身高约168公分，失踪时身穿黑色的长袖T恤、白色短裤，其双手及右脚有纹身，也有染髮。

失踪者叶俊翔的近照。

生活简单 未有与人结怨

顏美玲指其儿子平时的生活简单，没有赌博、也未有与人结怨，平日偶尔会到家人经营的餐厅帮忙，不然就是窝在房里玩电脑，不时也会跟一、两位朋友外出，但都会清楚交代行踪，这是首次没有交代，令家人感到万分担心。

母亲今日在柔州人民社警主席叶一德的陪同下，召开记者会。陪同出席的包括叶俊翔父亲叶旺生（63岁，退休人士）、弟弟叶俊杰（28岁，厨师）、大舅顏贵兴（57岁，商人）、顏贵新（54岁，花商）。

家人已经就叶俊翔失踪一事报警，失踪前骑的摩哆也停放在餐厅工人宿舍处，之后家人也从餐馆邻居口中得知，叶俊翔失踪当天，曾经在宿舍外与人发生爭执，但却不確定爭吵对象是谁。

「邻居在家听见很大声的爭吵声，但她担心自己的安全，所以在爭吵声停止后，才外出查看，看见宿舍的门是开著、风扇也没关，但已经人去楼空，摩哆篮內也有钥匙、身份证及驾照，现在关键的问题是，与我儿子吵架的对象到底是谁？」

顏美玲续说，他们未接过要求赎金的电话，但家人將失踪消息放上面子书后，却接获不少骚扰电话，指其儿子欠债、或是说在吉隆坡见过其儿子，令家人烦不胜烦。

「我们无法联繫儿子，很担心他被人掳走后遭软禁，现在只希望他能够平安回来。」

叶一德认为，当时叶俊翔很可能是在跟相熟的人发生爭吵，若此案是掳走案，他呼吁对方先放人，他可以担任协调人，调解双方的问题。

「请相关人士拨打011-60523138与我联繫，我可以协助进行协调。」