（檳城11日讯）疑因注射抗生素后细菌感染，8个月大女婴脚部起红点及溃烂，最后更出现「血洞」，所幸诊断后並无大碍，暂不需动刀，让双亲鬆一口气。

甘父週日受访时质疑，8个月大的女儿甘芷宁当初仅发高烧，身上没有伤口，为何留院接受治疗期间会出现血洞？因而怀疑女儿在首间私人医院接受治疗时，注射抗生素后细菌感染所引起。

他指出，女儿出世以来虽然有生病，但未曾住院，岂料他们首次把女儿带到医院接受治疗，就发生不愉快事件。

他透露，虽然隨后把女儿转院至檳城医院治疗，但家人最后决定再把她转入另一家私人医院就医。

「女儿自上週三转到这间医院后，每天除了需要清洗伤口之外，还得注射3支抗生素，现在手上都已经没位置能注射了，医生只好把注射点移到脚趾上。」

小芷宁的手掌已无处可注射，医生只能从脚趾注入抗生素。

儘管如此，经医生观察后女婴伤口已好转，暂不需动刀割除坏死组织，让双亲鬆一口气。

「女儿今早已退烧，不过每日依然需清洗伤口，因此还要留院一段时间。医生也有叮嚀依然需要隔离治疗，若伤口遭细菌感染或恶化，可能再次发烧。」

甘父表示，女儿晚上睡觉不时会因为脚伤抽痛醒来，需要服用止痛药才能入眠。基於他与家人依然担心女儿目前的情况，所以全天24小时陪伴在她身旁。

鑑此，女婴首次接触的私人医院也安排了管理层与家人于週二会面，並答应將收集好报告和调查结果，给予家人一个交代。甘父说，家人仅希望院方能给予他们合理的解释。