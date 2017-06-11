（吉隆坡11日讯）又一名大马IS分子遭政府军击毙！

可靠消息指出，一名隶属极端组织「伊斯兰国」（IS）成员的我国公民，于上週五在伊拉克摩苏尔市遭政府军击毙。

消息说，现年38岁，来自霹雳州怡保的莫哈末尼占（別名阿布阿富汗），是在週五在摩苏尔市与当地IS分子和政府军进行零星对抗时，遭当场击毙。

摩苏尔是伊拉克第二大城市，並在2014年6月开始遭IS佔领，直至伊拉克政府军在美军的支援下，於2016年3月发起「解放摩苏尔」战爭，最终在2017年初成功自IS手中夺回控制权，但市內仍有部分冥顽不灵IS战士与政府军进行游击战。

据了解，莫哈末尼占早在2014年3月6日，就自行前往敘利亚加入IS分支组织「阿兹纳阵线」（Ajnad Al Sham），並在与其加入相同组织的吉打州宗教司莫哈末罗菲於当地阵亡后，转投IS组织。

情报显示，莫哈末尼占不仅是IS分子，同时也是另一恐怖组织「马来群岛战斗小组」（Khatibah Nusantara）的成员，该组织聚合我国与印尼IS分子，为IS在东南亚的分子组织。

「莫哈末尼占在2016年曾和另一名我国公民阿都哈立，共同出现在一个IS组织录製的视频，並对我国政府阻扰我国IS发展发言警告更扬言发动恐怖袭击。」

无论如何，我国警方反恐组目前正在等待伊拉克政府的回应，以確认更多详情。

根据资料，至今为止，我国已有31名IS分子在伊拉克或敘利亚遭当地政府军或反抗军击毙，当中最恶名昭彰，则是曾发动我国第一宗IS恐怖袭击的莫哈末万迪，后者在今年4月29日在敘利亚北部城市拉卡被炸死，我国政府较后宣佈不会领回莫哈末万迪遗体。