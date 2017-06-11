（吉隆坡11日讯）华裔男子自称拿督级人物，仅以手机通讯就成功相约女子外出，短短一年內下药迷姦15女子，部分受害者更被拍下裸照勒索！

一名已婚华裔男子於去年至今，使用手机即时通讯软体「微信」（Wechat）结识多名女子，声称拥有拿督头衔並藉故邀约女子外出，伺机下药迷姦10多名女子，部分受害者如今已向警方报案，要求警方捉人。

马来西亚人民社警主席关志庭今日向本报记者表示，15名受害者年龄介於20岁至30余岁。她们全来自雪隆一带，在去年至今年之间，於「微信」上认识该名30余岁的爱情骗子，在其邀约之下到餐馆或酒吧赴约，岂料竟遭其下药迷姦。

他表示，事发之后，该名骗子更声称已拍下受害者裸照，要挟她们若不给钱他，他將会把此事告知受害者家人，因此受害者分別遭其勒索数十千令吉。

「目前已有3名受害者向警方投报，希望警方能够全力调查此案。」

他说，该骗子曾以介绍工作、购买保险或外出聊天为由邀约受害者，此后將对方带往旅馆，强姦她们及拿走其重要物品。

另一方面，其中一名受害者张小姐今日告诉本报，她於去年在微信上结识该骗子后，仅限於在微信聊天，虽然对方多番邀她外出，都一一婉拒。直到一天她与其男友吵架心情不好，方才赴约。

「第一次见面的时候，对方虽有意无意地触碰我，当时我不以为意，以为对方是不小心而致。某天晚上11时许，他声称心情低落，要求我外出陪他，当时我已准备睡觉，一直拒绝他，惟对方不断以早前陪我为由叫我出去，因此我才勉强出去。」

她说，当时对方已喝醉了，直接把我带到酒店，威胁事主和他发生关係，否则会到其公司捣乱。事发之后，事主与其男友也因此事分手，该骗子还说事已至此，要事主和他在一起成为情侣。

骗子称借钱必还钱

爱情骗子声称借钱后必还钱，捲走受害者上万令吉后，立即失踪！

受害者张小姐敘述，与对方在一起的数个月內，他曾向事主借钱，並称一个月后必定还钱给她。然而，对方至今未曾还钱，甚至拿走其信用卡去刷至超过预算。

「那笔钱我原本要用来给房子的头期和做子宫手术的钱，加起来共有8万6000令吉。我向他討回钱，他表示会透过银行转帐给我，还说我所要购买房子的风水不好，以后我们再另觅地点购买房子。」

她表示，之后她开始发现对方多次承诺的事情都无法完成，於是怀疑对方。事主通过面子书寻找到他声称「干妹妹」姐姐的联络方式，方才得知其口中的「干妹妹」是他交往超过2年的女友，惊觉自己遇上爱情骗子。

「儘管该女子劝告其妹妹远离该骗子，但她的妹妹却认为我在污衊其男友，甚至在去年杪与他结为夫妻。现在他的妻子也无工作，相信他们使用所骗来的钱生活。」

有受害者自寻短见离世

张小姐透露，在走投无路的情况下，她惟有向关志庭求助，才发现还有更多的受害者。

据悉，其中一名受害者疑因遭对方骗走其用以医治母亲的3万6000令吉医药费，而造成其母亲无法接受治疗去世，导致受害者患上忧鬱症，一时想不开，於去年已自寻短见离世。