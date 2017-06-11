评论: 林金树

美国总统特朗普到欧洲参加北约峰会时，指责欧洲盟国没有提供北约的军费。他又宣佈美国退出巴黎气候协定。加上英国退出欧洲削弱欧盟的力量，德国总理默克尔作出反应，表示欧盟国家必须依靠自己。她还表示，「欧洲必须成为影响国际事务的力量之一。」

其实她心中应该是窃喜。因为英、美主动疏远欧洲大陆，为德国创造机会，使它成为主导欧洲的国家。

德国是引发两次世界大战的罪魁。在二战中，希特勒领导的纳粹德国，对欧洲和世界造成的破坏与危害更大。德军进攻苏联，使到苏联在「卫国战爭」中造成多达2000万名军民死亡。而纳粹杀害欧洲的1000万名犹太人中的600万人，造成「劫后余生」的犹太人战后大批移居巴勒斯坦，成为迁延至今的以巴衝突的肇因之一。德国本身有868万人死伤。

二战结束之后，德国付出重大代价，包括失去部分国土、付出巨额战爭赔偿、对犹太人作出各种补偿，以及国土被佔领和瓜分。战后德国割让部分领土给各邻国作为补偿，其中最大的一块是割让东部的10.2万平方公里给波兰，佔其领土的22.5%，使其领土只剩下35万平方公里。

苏联不愿归还土地

原来在二战初期时，德国和苏联瓜分波兰使其亡国。苏联佔了波兰东面的18万平方公里土地。战后德国把原波兰西面的土地归还，让波兰復国。但苏联不肯归还原波兰的东部土地，反而迫使德国把其东面的10.2万平方公里让给波兰，于是波兰的国土向西移，比战前少了8万平方公里。

然而，在苏联瓦解之后，它吞併的18万平方公里土地由独立后与之接壤的立陶宛、白俄罗斯和乌克兰三个国家瓜分，继承苏联的俄罗斯连一寸土地也没有分到，等于是「为他人作嫁衣裳」。

战后德国赔偿640亿欧元（3008亿令吉）作为战爭赔偿，主要是赔偿给苏联。德国也一直提供援助金给犹太人建立的国家以色列。

德国领导人一直针对二战对欧洲各国造成的伤害道歉，尤其向犹太人道歉，最戏剧性的一幕，是西德总理布兰特于1970年在华沙向犹太人纪念碑下跪。此举代表他对前人的错误承担责任，也使他获得诺贝尔和平奖。这与日本政客不针对二战罪行真诚道歉与反省，还到供有二战甲级战犯灵位的靖国神社参拜有天渊之別。

最令德国人感到无奈的是，剩下来的国土被战胜国苏、美、英、法分区佔领。苏联佔领东部（约佔全德领土的1/4），西方三国分区佔领西部地区，在苏佔区內的原德国首都柏林也被分为东、西两半，分別由苏联和西方三国佔领。

西方三块佔领区联合组成西德，实行资本主义制度，成为以美国为首的西方集团的一员，军事上是北大西洋公约组织（北约）成员，经济上是欧洲联盟成员。

两德的人民一直为国家的统一努力不懈。东德在苏联控制下发挥的作用不大。西德在两大政党基督教民主党和社会民主党轮流执政或联合执政下，致力于发展经济之余，不断寻找机会实现国家统一。

1989年，东欧发生巨变，原属苏联卫星国的华沙公约组织国家（包括东德）纷纷走向民主化，摆脱苏联的控制。当时基民党籍总理科尔抓紧机会，在爭取到西方三强以及尤其是苏联领袖同意下，在1990年通过民主途径合併东德，使德国在分裂45年之后重归统一。

在东德出生的女强人默克尔领导十年以来，德国走向富强，並且在国际事务上爭取到重大的发言权。在西欧三强中，德国领土35万平方公里，人口8100万，国內生產总值（GDP）3.5万亿美元（15.05万亿令吉）；英国领土24万平方公里，人口6500万，GDP为2.56万亿美元（11万亿令吉）；法国面积64万平方公里，人口6600万，GDP为2.48万亿美元（10.6万亿令吉），德国经济最强。重新崛起的德国，成为影响国际的力量之一，会对欧洲和世界事务发挥更大的作用。