评论: 杨善勇

解读希望，人人的视角不同，综合之结论，必然也有差异。替代阵线的首相人选，自是也不例外。希望联盟旗下四党的高层领导和基层党员，不但想法不一，而且版本很多。

参照宪法的詮释，马哈迪医生早前倒是清醒得很，並坦然指出：儘管人人都可以成为首相，但是在这个阶段，相爭还言之过早，纯属自爽而已。如果希联贏不了来届大选，那么这个问题，也自然不存在了。

存在与否，一旦行情生变，想法也跟著转换了。6月1日，再次回应网民所询，要是希望联盟打败国阵，希联推举马哈迪医生再任首相之事；马哈迪医生当时坦言，年事已高，已经退休，不可能东山再起，回锅出任相位。

《东方日报》翌日报道，內文其实另有一小段马哈迪医生耐人寻味，联想翩翩的说辞：马哈迪医生笑称，他不能不理会希联的盟友，幸蒙推举，「可能被逼考量」云云。

显然的是，我们忽视马哈迪医生这一席的笑称之言。隨后接受《日本经济新闻》专访，听到同样的提问，马哈迪则曖昧地回应说：「可能短暂担任首相。」条件有二：一、希望联盟没有首相人选；二、盟党（一致）同意。

政治嘛，毕竟是门可能的艺术。口风和立场U转，往往只在一瞬间：此一时，彼一时也。那么，设想马哈迪医生果真回来，短暂任相，有谁知道最终到底是何短之有？何况，人寄居的世寿，说玄了，都是天意。

马哈迪医生身强体健，虽届耄耋之龄，走路快步，上台演讲，中气十足，滔滔不绝，硬朗得很。见招拆招，一针见血。要是上天眷顾，再任三、五年，想必不是问题。到了那个时候，诸事已定，安华还有机会吗？