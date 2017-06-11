（吉隆坡11日讯）希望联盟將在近期向社团註册局申请，以成一个正式的联盟，但申请表格尚未呈交，希联领导班底的名单，已至少出现3个不同的版本，反映希联4党之间的权力比拼。

根据《东方日报》掌握到的这3份名单，也可以看出，公正党和土著团结党是这轮权力游戏的主角，行动党和诚信党则沦为配角。

希望联盟由3党组成的时候，外界就对公正党、诚信党和行动党的合作有所保留，经歷了砂拉越州州选、雪州大港和霹雳江沙双补选后，更是叫人失望，因为他们不止没有从民联瓦解中学习，反而是变本加厉，直接让人看到3党內部协调出现严重的分歧。

如今希联多了一个土著团结党的加入，4党的合作更是严重考验。

公正党要为安华爭取首相职是「天经地义」的事，说安华要做首相，相信没有人敢说他不能，要诚信党和行动党点头一点都不难。

土著团结党拒当老二

虽然土著团结党没有公开反对安华出任首相，但他们在公正党大会没有高举「安华担任第7任首相」的举动，已经向希联盟表明立场。

从名单中不难发现，希联理想的组合是让安华和马哈迪一样出任顾问，让旺阿兹莎当主席，主导大局，表明旺阿兹莎是过渡期首相人选，然后其它成员党各自可以从「分猪肉」中获得一个副主席职，由慕尤丁、林冠英和莫哈末沙出任。

在週五的希联会议前，就有党內人士事先向媒体放消息，直接摊牌，让人知道土著团结党在希联內绝对不能当老二，要掌控大局。

马哈迪在位22年，他要的是掌握实权，绝对不能让人牵著鼻子走，所以在他们原先提出的的名单中，安华只是顾问，马哈迪都是主席，即使是妥协后，也只是牺牲掉慕尤丁，安华和马哈迪的职位保持不变。

至於慕尤丁，曾经是副首相，然后以对抗纳吉之名领导和马哈迪一起领导慕尤丁，他绝对不会放下身段，也不想听命与人，所以名单就可以看到他们將土著团结党的模式搬到希联领导层，推出一个主席和会长职的领导模式。

论能力慕尤丁可能比旺阿兹莎更適合，获得「猪肉奖」──会长职，但碍於现实，马哈迪要做「大」，他这个做「小」的，只能妥协把会长职拱手相让给旺阿兹莎，以安抚希联领袖。