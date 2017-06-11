（本报亚庇十一日讯）针对根地咬师范学院是否将面临关闭的命运，沙巴民兴党副主席王鸿俊要求州政府，应尽速向大众交待有关该师范学院问题的决定。

他指出，若根地咬师范学院确实将遭到关闭，他将谴责这项关闭已在根地咬成立32年之久的师范学院决定，并批评沙巴国阵对这事件保持沉默的态度。

“沙巴州必须培训更多教师，不仅是为替代目前正在本州执教的1万4千名外州教师，也为沙巴未来的教育发展着想。”

他问，能与联邦商讨此事的州政府代表，如今在哪里？

身兼里卡士州议员的王鸿俊亦在文告中，要求沙巴州政府应解释关闭根地咬师范学院的真正原因。

“我经过教师方面了解得知，政府拨款予师范学院的预算已经减半，那么联邦政府是否只是因为资金不足，无法支付予教师，所以选择关闭我们的师范学院？”

他指出，政府可以削减任何的财政预算，但不应减少教育方面的经费或教师的津贴。

“教师在过去可享有的津贴为640令吉，而早在今年，教师津贴已减至430令吉，我们的教师是要如何生活下去？”

他表示，在山打根师范学院已关闭的同时，他亦听到斗湖师范学院也即将被关闭的传闻。

“现在我向州政府提出挑战，证明能与联邦商讨此事，使我们师范学院不被关闭，州政府需要透过实际行动做出保证。”

他奉劝州政府，不要只会说说而已，但实际上却同意联邦政府的决定。

“确保教育得到优先考虑，以及教师和学生福利得到良好的照顾，乃是我们州政府的责任，而选择关闭师范学院是一个非常糟糕的举动。”