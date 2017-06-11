（本报亚庇十一日讯）“2017年婆罗洲铁拳7：铁拳之王竞赛”，昨日假Riverson商业中心The Walk走廊圆满落幕，经过多场激烈厮杀后，来自吉隆坡的电玩高手阿莫扎哈林（33岁）技高一筹称霸全场，夺下冠军宝座。

此外，他也获得限量版PS4游戏机及专业手把。亚军则是由来自亚庇的杨子强（36岁）夺下，并获得限量版《铁拳7》游戏系列；而季军是由来自古晋的温键仁（33岁）夺下，并获得特别版红色电竞专用耳机。

此次赛事共获得32名选手，包括来自菲律宾、沙巴、砂拉越、汶莱以及吉隆坡的选手参赛；而作为年度格斗游戏热门作品，《铁拳7》是时下沙巴电子游戏界中最为热门的讨论话题。

近年来，全球各地皆掀起电子竞技热潮。此次赛事也是为喜爱电玩的选手们提供一个平台，透过他们喜欢的游戏，与来自不同地区的选手互相交流切磋技艺，在游戏中一较高下。

有关赛事是由电子游戏产品专卖店Tiny Robot举办，筹委会主席黄瀚霆受访时表示，类似的比赛是首次在沙巴举办，并获得热烈反应感到非常高兴，预计明年将会再次举办更大型的电子竞技，并增加参赛人数。

他指出，此次赛事虽然较多是男性参与，但也有技术高超的女性电玩家，只因她们不好意思或不敢参赛，因此他也希望下次的电子竞赛能获得女性电玩家参与。