（本报亚庇十一日讯）针对要求取缔Uber和GrabCar一事，亚庇民众坚决反对。

Uber和GrabCar是目前时下最流行的一种网络叫车服务，自上市以来便为民众带来不少便利，加上不时推出各种优惠折扣，更是深得乘客青睐。面对Uber和GrabCar的竞争，德士业面对极大冲击。

一名白领佳丽Audrey受访时表示，与传统德士相比，Uber和GrabCar比较方便，只需在手机程序按一键便可叫到车，而且服务态度良好及车资合理。

她说：“部份德士司机经常不按计程表乱开价，相对的Uber和GrabCar收价则是固定的。”

就近来Uber频频传出负面新闻如司机性骚扰乘客等，她也建议可在车内安装闭路监控，以保障乘客的安全。

她指出，Uber和GrabCar是属于国际性的叫车服务，不少国家都在使用，当外国游客来到时发现没有此类的网络叫车服务，便会认为我国很落后。

经常乘搭Uber的林氏主妇也表示，Uber和GrabCar之所以受欢迎，除了价格合理，外观和内部比德士来得干净整洁，这些都让乘客情愿选择优步的原因。

他们都认为德士业者应该检讨改善自身的问题，特别是那些赚取牟利的司机。消费者拥有权利选择自己想要的，若德士司机不改善，吃亏的永远都是德士，而大众的选择依然是网络叫车服务。