（本报亚庇十一日讯）20名非法移民包括2名毒虫，在一项警方主导的扫荡行动中落网。

这项跨执法机构的联合行动，是于本周六（6月10日）晚上11时至周日上午9时30分之间展开。

扫荡地区分布在Taman Fantasi、Country Height、哥隆邦、沙巴基金大厦、下南南七哩、以及加尤马当周边多个非法移民集聚的地方。

亚庇警区主任贞德兰表示，共有59名身份可疑人士在过程中接受了检查，之后有18人无法过关被扣留，另有2名男子则因吸毒被捕。

他表示，此次行动除了旨在防范罪案、打击毒品活动，避免上述地区成为犯罪毒品活动的温床。

他说，被扣人士当中有7名成年男子、8名成年女子、1名未成年男子、以及2名未成年女子，她们皆为菲律宾人，年龄最小仅6个月，最大50岁。

他说，警方在为这些人完成备案记录工作之后，已经将他们移送亚庇中央扣留所收押。

“这当中有2人因为无法通过尿液检验，证明曾经吸食毒品，因此将会在1952年毒品法令下被控。”

贞德兰表示，除了逮捕非法移民，市政厅人员也在执法过程中为违章建筑外墙标记，以便日后拆除，而沙巴电力公司则在过程中切断了非法接驳的电流供应。

这次行动共有84名执法人员参与，分别来自警方、自愿后备警察、亚庇市政厅、志愿警卫团、以及沙电。