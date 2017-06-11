（雪邦十一日讯）有广泛飞行网络的世界领先低成本航空，亚航这个佳节提倡“飞”为最理想的行驶选择，返回家乡或到新地方旅游。

由吉隆坡飞往哥打巴鲁、新山、兰卡威、古晋、诗巫、亚庇等等，全包单程票价低至59*令吉。乘客也可订购低至289*令吉的促销机票，由吉隆坡出发到国外如长沙、宿雾、高雄、巴厘岛，甚至亚航长程的目的地如珀斯及东京等等。

此促销可从2017年6月12日至6月18日在airasia.com网上预订，出发日期从2017年6月12日起至2018年1月14日。乘客也可使用苹果及Android手机平台的亚航手机应用程序及移动网站mobile.airasia.com订购此优惠。亚航也建议乘客提早于出发前的365天订购机票，以享有所有出发日期的促销票价。

亚航有限公司商务主任李德龙说：“佳节期间就是要与家人共度。以我们不仅在马来西亚，也包括整个区域的广泛飞行网络与连接，我们希望带你回家或将家人团聚，一起欢庆这个佳节。此外，我们不断地提供到各地的优惠，无论你到哪儿，与我们‘飞’就对了。”

适应佳节期间，亚航由2017年6月15日至2017年7月9日在指定城市每周一共增加48趟单程航班，包括从吉隆坡飞往槟城（每周增3趟单程航班）、新山飞往美里（每周增7趟单程航班）、亚庇飞往新山（每周增7趟单程航班）等等。

这个节日期间的旅游咨询，亚航乘客受促在航班出发前3小时抵达机场，而亚航长程的乘客则受促于航班出发前4小时抵达机场，以避免人潮拥堵。乘客可利用网上、手机应用程序或自助登记亭服务办理自助登记手续，及在发前预订足够的行李配额，使旅程更顺畅。每一位乘客只能携带一件手提行李登机，再携带一件小型物件如手提电脑包或手提包，重量总和不可超过7公斤。

有托运行李的乘客须注意，托运行李柜台将在所有亚航及亚航长程航班起飞前1小时关闭。亚航也建议乘客在飞机起飞前24小时于网站上的“管理我的预订”功能预订机上餐点。另外，团体购票、行动不便或有特殊需求的乘客必须到柜台办理登记手续，应该分配更多的时间办妥所有手续。

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*此优惠全包票价已含机场税，为单程票价，须符合条规。