(本报美里11日讯)旅游、文化及艺术部助理部长拿督李景胜建议，联邦拨款推行的砂教育提升计划工程，应该直接由砂州教育部进行招标。

他说，目前杜当华小新校舍计划就是一个很好的例子，一栋建筑物3层共18间教室及10间厕所的教学楼，建造费只需130万令吉，此招标价格是全场最低。

“砂州是全国唯一拥有教育部的州属之一，联邦应下放砂州教育拨款和提升计划，由本州教育部接手处理，包括招标、委任顾问建筑公司等。”

李景胜今早陪同砂教育局长拉卡雅及官员，在杜当华小承包商陪同下巡视校舍计划工程后，向媒体发表谈话。

他说，州教育局长对杜当华小新校舍建造费感到惊讶，因此特地前来取经。

他建议联邦教育部秘书长拿督斯里阿里亚斯，对接下来砂州内的教育提升工程，应归为砂拉越教育部接手处理。

“就如杜当华小新校舍建造计划，是透过公开招标进行，且根据教育部准则进行。”

配合2018年新学年开学，杜当华小全面启动上午班制，废除下午班后，承包商另一棵18间教室的新校舍将在下周起进行打桩，工程预计在今年底前完成。

目前工程进行中的杜当华小，已近完成的3层楼共18间教室，已进入最后的施工阶段；2栋新校舍一旦完成，明年新学年将有36间新教室使用。