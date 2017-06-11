(本报美里11日讯)石山出现疑似假警的男子，专向印尼外劳下手，佯假检查工作准证、搜身及查钱包及手提袋，结果以伺机扒走外劳的血汗钱!

今早一名印尼籍妇女，就遇上穿着类似“警察制服”的男子当街拦截，喝令她交出证件检查后，更佯装要检查手提包，查看她携带的是什么药物，结果“查”一下代价大，女外劳几个月来的数千令吉工资不翼而飞。

据悉，类似事件并非首次发生，受害者遇上的“警察”，曾经向多名受害人下手，目标都是锁定印尼外劳，他们都是遇上穿着类似制服，自称是“警察”的男子以检查工作准证为由，然后被“勒索”。

受害妇女街头痛哭

今早受害的妇女，数千令吉的汗钱被骗后，无助的坐在街头的商店哭泣，有好心市民叫她去报警，但是受害者担心及害怕会被警察对付，不敢步入警局报案。

尼亚石山镇附近一带有油棕园，尤其是来自国外的印尼外劳在该处工作，所以外劳趁周末或假期都会涌到石山购物。最近几个月来，便出现以警察之名截查外劳的案例。

居民说，他们时有所闻一些外劳遇上“警察”搜身，然后被套上各种“罪名”，想要息事宁人就要破费，商家爆料有些受害者被勒索数百令吉至上千令吉。

一些商家打抱不平，希望石山警方着手调查，究竟向外劳下手作案的真警还是假警? 很多园丘外劳都持有工作准证，然而遇上这些“不法之徒”无论是有准证抑或无准证，照样会被“刮走一笔”才会放人。

外劳破财不愿报警

外劳购物常被不法之徒盯上，趁机敲诈，许多外劳破财后不敢张声，息事宁人，也不愿多事去报警，因此相信姑息养奸，导致作案者食髓知味，趁外劳人数多的周末下手，不幸被盯上的外劳就会被刮财。

今早被骗走数千令吉的女外劳，多月累积的血汗钱瞬间被骗走，使她不知所措，加上开斋节将至，这笔钱本来是准备在佳节降临前购物及回乡过节，岂料转眼便落入奸徒之手。

妇女是前往一间药剂行购买药物时，才发现置入在手提包的现款不翼而飞。该手提包就是在商店后巷被自称警察的男子检查后，痛失数千现钞。