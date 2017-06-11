（本报美里11日讯）砂拉越有征税特权，凡涉及砂拉越的联邦新法案，都必须建立在63大马建国契约（MA63）基础原则上，所以联邦旅游与文化艺术部欲向砂拉越酒店业者征收的旅游税，将交由州内阁进行讨论决定，再通过法律技术层面厘清处理，毕竟州内阁成员并非每人都是律师。

砂地方政府与房屋部部长拿督沈桂贤今日针对联邦旅游文化艺术部长拿督斯里纳兹里宣布，联邦政府将向全国酒店包括砂拉越征收旅游税事宜如斯表示。

旅游税抵触建国契约

至于砂拉越政府就联邦征收旅游税的立场，砂拉越旅游与文化艺术部长拿督阿都卡林和助理部长拿督李景胜，之前已经很清楚地表明反对征税立场。

沈桂贤说，由于此问题涉及法律技术层面，一定要小心谨慎处理。他自我调侃指出，他不会进一步谈到法律的问题，不然有很多律师的反对党，到时就要怪他沈桂贤不懂法律。他续称，涉及法律课题就交给州律政司去厘清处理。

沈桂贤重申，全马来西亚只有砂拉越和沙巴拥有自行征税特权，砂首长拿督阿邦佐哈里早在今年国会会议尚未召开前，在今年3月曾召集所有砂国阵国会议员和上议员，就砂拉越自治主权的权限，包括土地印花税和旅游发展税课题提呈国会，惟最终土地印花税课题没能成功提呈国会。

“很不幸旅游税却在国会通过，但是这已抵触了63大马建国契约的法律原则基础，所以砂内阁会讨论并厘清法律的技术问题。”

争取自主权需要修宪

沈桂贤也指出，有很多砂人认为砂拉越政府在向联邦政府索回自治主权方面的动作缓慢，其实并不然，砂政府一直都在做着。要联邦政府重新检讨63大马建国契约阐明的砂拉越自治主权，其中涉及了所有在大马建国后通过的联邦法案，这必须逐个进行检视和厘清，将过去砂拉越被剥夺权益的联邦法案中，可能涉及100条或200条或更多已经抵触63建国契约精神的法案或条例，必须要在国会通过修宪。

“要联邦政府下放权力，索回所有砂拉越的自治主权，不是你说换就可以立即换如此简单。这必须确保所有需检视的法案，再经过国会进行修宪生效，否则即便现任首相纳吉已应允权力下放砂拉越，惟新上任首相若不遵守，便会面对阻挠。”

无论如何，沈桂贤促请全体砂拉越人，尤其是年轻新生代的砂拉越子民，与砂人联党一起努力，一切以砂人利益为首，持续保护和捍卫砂拉越人的权益。