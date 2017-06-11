(本报美里11日讯)赢两个席位不够！我们需要赢多一个席位！

砂人联党主席拿督沈桂贤今日向埔奕选民们喊话，恳请大家给予人联党机会，让有机会上阵的人联党埔奕候选人能为党赢取多一个席位，壮大势力为选民们争取更多的福利和带来更佳的发展。

赢多一个壮大势力

他今日在河婆同乡会举办的6月份乐龄庆生聚餐会上指出，很多人都质疑美里三个选区中，人联党已经赢了2席位，为什么还要多赢一个席位？

他解释，虽然人联党在美里赢了两个席位，有史纳汀支部主席和卑尔骚支部主席拿督李景胜与拿督陈超耀坐镇，但是并不足够。在政治中，讲求的就是势力，谁的势力强，谁就有发言权。而且3个席位与2个席位大不相同，赢的越多，势力才会越来越壮大。

他以印尼雅加达发生的排华事件，尤其针对当地华人市长钟万学因一时失言，引起当地穆斯林的集体挞伐，最终寡不敌众，被判进入监牢，也丢了市长饭碗，显示出族群团结力量的重要性。

“就因为华族在当地没有地位势力，人数稀少，无法与他人匹敌，才导致落得如此下场。因此，需要进行思想训练，尤其是政治思想训练，才能团结族群，将华人族群力量保护下来。人联党要培养更多人才，进行个人发挥，需要族群团结力量来支持他。”

他说，大家都提出疑问，人联党努力争取席位，但究竟能为美里带来什么贡献和发展？沈桂贤反问，如果美里没有人联党，那将会演变成怎样的局面？

反对党全盛期无作为

“反对党在全盛时期，一举夺下13个州席位，但是最终为砂州带来了什么成绩，大家心理有数。既然如此，何不给人联党一次机会？我相信在如今新的领导、新作风，新开始下，希望大家能给予人联党多多支持，沿续老党员前辈们那种对党部牺牲、贡献的精神，让人联党再上一层。”

现今距离埔奕补选期限已经不远，如19日法庭下判结果让补选照样进行，沈桂贤希望大家能多多给予人联党候选人支持，让人联党赢取多一个席位，要美里三个战区同时都归人联党囊中物。