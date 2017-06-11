（本报古晋11日讯）经行动党向公共工程局反映后，石角路靠近杨国斯路石场前方的路段于今日马上进行修补工程，重新铺上沥青，解决困扰道路使用者和民众一个多月的严重塞车，及灰尘滚滚的懊恼问题。

行动党朋岭区州议员杨薇讳于上星期五接获民众投诉后，马上与石角支部秘书周宛诗到场了解查看，在发现情况的严重性后，就直接向公共工程局做出反映，而该局也回应说会在短期内给予该路段铺上沥青。

路段损坏已1个多月

令人感到遗憾的是，许多的基本民生问题就是要在行动党前往了解与通过报章宣传后，人联党才会紧张像热锅上的蚂蚁，就如上述的石角路段损坏不堪已有一个多月，尽管引起许多道路使用者的怨声四起，人联党依然是视而不见，置之不理。

“民众在无助情况下，向行动党寻求协助，并在向行动党反映问题不到三天，马上立竿见影，公共工程局今日如火如荼进行铺沥青工程，让路段恢复完善。”

杨薇讳说，此道路损坏不堪是发生在石角区，也是原属人联党的选区，身为地方政府部长兼人联党石角区州议员的沈桂贤与巴达旺市议会主席的罗克强却看不到问题，直到行动党站出来，人联党才来马后炮，抢功劳。

功劳应归当地居民

当然，上述石角路段能够给予尽快铺上沥青，功劳应该归功于当地的居民，因为就是当地居民勇敢站出来，把问题反映给行动党，这个问题才会受到理会；如果这个问题没有通过火箭反映出来，相信问题至今还是依旧。

总言而知，就算让沈桂贤赢了石角选区，加上他担任地方部长及上议员多职，石角民生问题依然一箩箩，没有获得政府的正视。

早前，石角路靠近杨国斯路石场前方的路段千疮百孔已近一个月，致使凡经该路段的车辆必须放缓车速行驶，造成交通更加严重阻塞，让道路使用者大吐苦水，苦不堪言。