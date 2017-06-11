（本报古晋11日讯）砂伊斯兰党宣传主任莫哈末阿菲透露，伊党在第14届国选强打“绿色议案”（Green Document）的五大原则，协助国人拥有更好的生活。

他是于昨晚在与本地媒体一同开斋的晚宴上发言时，如是表示。砂伊斯兰党也在今年5月产生新领导层，依旧是由上届主席佐菲里掌舵，任期从2017年至2019年。

他指出，为了应付第14届全国大选，该党在2016年推出绿色议案作为国选竞选宣言的主要核心，同时该党也将会继续推行成熟与和谐政治文化（BPMS）。

提升生活水平

他说，绿色议案包含5大准则，第一项为国家资产不应该只让富裕阶层受益；第二准则探讨国家税收制度，该党认为政府不应向各阶层人士征税，只有高收入人才需要还税，目前的消费税，甚至收入只有500令吉的人也要还税。

他续说，第三准则是提升贫穷人士的生活水平。根据调查显示，民都鲁和美里是全马生活水平最高的地区，尽管他们没有完善的基本设施，却面临昂贵的生活水平。

“第四准则关注在满足基本需求，大马政府必须探讨如何满足人民的基本需求，例如食品工业，目前国内拥有的白米供不应求，无法为国人供应充足的食粮；而最后一项准则则是打击国内经济领域垄断现象。”

莫哈末阿菲声称，消费税是人民面对的问题，伊党并不会一味的提出问题，反之在谴责政府落实的措施前，会先探讨适当的解决方案。

他透露，绿色议案是一份长达37页的议案，该党预计会在未来两至三个月内推出应战国会的竞选宣言。

放眼出战40席

另一方面，莫哈末阿菲透露，该党日前已经宣布来临国选放眼竞选40个席位，并重点夺回吉打州的代表权，尤其是吉打州过去是由伊党执政，因此该党不会放弃收复吉打的目标。

询及伊党放眼在第14届全国大选中参与多少席位，他透露，该党预计上阵该党曾在13届国选中竞选的席位，同时该党亦不排除会争取出战更多席位。