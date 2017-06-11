（本报古晋11日讯）砂人联青总团宣教秘书符祥威抨击我国旅游与文化部长纳兹里不只口出狂言，更目中无砂人，其作风不配做一名大马部长，更是大马人的耻辱，甚至有损国家声誉。

符祥威针对纳兹里抨击砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林的言论，今日发表文告做出回应。

抨不尊重砂政府

他表示，联邦旅游部在未知会及与砂政府商讨的情况下，强硬落实旅游税的作为，实为不尊重砂拉越政府和全砂人民，更违背了1963年马来亚政府与砂拉越政府当年所签定的大马协议。

他指出，正如阿都卡林所言，联邦旅游部非但“零”拨款给砂旅游部，现在还要越洋来砂征税拿钱，这是哪门子的道理？

他声言，虽然联邦宪法阐明旅游事项归联邦掌管，但此条例并不宪法(unconstitutional) 。因为当年在马哈迪时代时旅游事项被列入第九条例(schedule 9) 时并没有通过砂政府同意甚至没事先咨询砂政府的意愿，严然已违反了大马协议。

别成为国际笑话

“我奉劝纳兹里好自为之，先学习好谦卑中庸之道做个文化人，毕竟掌管国家的旅游与文化部，千万不要再让马来西亚旅游部成为国际笑话。”

他质问纳兹里，联邦政府在旅游业推广上，为砂拉越贡献什么，就连基本拨款也少，凭什么资格批评砂拉越？

他说，砂拉越的国阵领袖部长为砂拉越争取权益，何错之有？

“阿都卡林所提及联邦落实旅游税，没有咨询砂拉越，从建国基础上已经抵触马来西亚契约，这一点是全砂拉越人民都认同的声音。”

“砂拉越人民及政府及领导，在捍卫砂拉越权益的立场非常坚定。”

会打击本地旅业

与此同时，符祥威表示，从旅游业商业的角度，目前市道已经不景，联邦政府理应要明了在现有的局面，必须体恤人民的负担苦处，目前征收旅游税非但不是时候，只会加重本地人居宿酒店的负担，打击本地旅游业，更造成砂拉越旅游业一大冲击。

他指出，砂拉越旅游业，在过去以来，非但没有获得联邦政府的极力宣传，就连基本的航空航线也受到限制。

“砂拉越政府当前就是要纠正当年落实许多对砂拉越不公政策，要联邦政府归还砂拉越权益。”

盼落实有利政策

他声称，砂拉越人民都盼联邦政府落实对砂拉越人民有利的政策，而非只会在政策上一再剥削砂拉越权益。

“联邦政府若征收的旅游税归还给联邦政府，砂拉越无法从中享有，砂拉越反对有何错之有？”

他声称，砂拉越人民都盼联邦政府落实对砂拉越人民有利的政策，而非只会在政策上一再剥削砂拉越权益。

“联邦政府若征收的旅游税归还给联邦政府，砂拉越无法从中享有，砂拉越反对有何错之有？”