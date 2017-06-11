（本报古晋11日讯）晋汉连省华总会长拿督黄良杰呼吁砂人联党和联民党停止无谓的明争暗斗，共同以人民福祉为重，摒弃个人的权位之争，重新整合在一起，强化华人在政府中的代表权，进而在捍卫砂拉越人的权益方面与联邦展开更有力的谈判，这样才是对子孙后代最好的交待！

拿督黄良杰今日在晋汉连省华人社团联合总会召开的第19届2017年会员代表大会上致词时，如是表示。

他表示，首长曾多次呼吁，希望华基政党可以团结在一起，并相信，首长喊出了华社这些年来的心声，而华基政党也有必要在这个关系砂拉越人前途的关键时刻，确保砂拉越政府有足够的谈判筹码，向联邦争取应得的权益。

为华社谋求福利

他称，华总了解在多元文化的国度，需要更多沟通和谅解，才能确保政策的公平合理。在华社方面，他们期望在政府中有更具代表性的领袖为民请命。因此，他做出上述呼吁，希望两党停止权位之争，重新整合在一起，为华社及全民的福祉谋求福利。

他指出，华总历来是以群策群力的精神凝聚华社的力量，并积极向政府反映华社的心声，捍卫在政、经、文、教各个领域的权益。华总超越政治，但关心政治的发展，尤其对于攸关人民的政策更是倍加关注。

他承诺华总将继续扮演不平则鸣的角色，只要有好的政策，人民生活得到公平的待遇，享有安居乐业；而国家也可以留住更多人才，共谋发展大计。

延续前首长政策

另一方面，黄良杰也乐见，自从拿督阿玛阿邦佐哈里就任砂拉越首席部长后，延续已故丹斯里阿迪南沙登的好政策，确保砂拉越继续维持种族与文化和谐，并继续与联邦政府针对砂拉越在立国契约中的权益进行谈判，也陆续看到成果。

“我们尤其要特别感谢砂州政府对华教的大力支持，除了承诺拨地给砂拉越华文独中，也毅然承认独中统考文凭，而且从2014年开始每年拨款作为独中的办学经费。不久前，拿督阿玛阿邦佐哈里刚刚拨出600万令吉给我们，履行了已故丹斯里阿迪南沙登去年的承诺。”

除此之外，拿督阿玛阿邦佐哈里也在上任后提出许多治理大计，对他而言，只要是对砂拉越有利的计划，大家都应该乐见其成并加以支持。