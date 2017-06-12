美国南卡罗来纳州警方去年破获一桩绑架案，逮捕嫌犯科尔赫普（Todd Kohlhepp），侦办13年来至少杀害7人的连续杀人案件。当局这星期公布一名绑架女子最后被营救的画面，只见她被锁在货柜屋内、脖子套着项圈，遭绑架期间，数度被科尔赫普性侵。

这名受害女子布朗（Kala Brown）去年8月底和男友双双失踪，警方掌握情资，到11月3日一处货柜屋才发现了她，女子被铁链锁住脖子，像狗一样关在货柜屋内长达2个月。

布朗向警方表示，科尔赫普以提供工作机会为借口，邀请她与其男友前往市郊农场。布朗亲眼看到男友卡佛（Charlie Carver）被科尔赫普枪杀，之后她被科尔赫普项圈与锁链缠绕脖子及手脚。

布朗被很短的铁链绑住，几乎无法动弹，且货柜屋空间狭小，里头堆满罐头食物、瓶装水等，禁锢期间，她每天被性侵两次。

警方根据社群网站资料，发现布朗与从事房仲业的科尔赫普约见面，前往事发农场搜索，当时布朗用力拍打货柜，成功吸引到警方的注意。救出布朗时，警方形容：「她像狗一般被锁链锁着，这种情节只有在电影里才会出现。」当局这星期公布去年拍摄的画面，警方听到一名女子在货柜屋呼叫求救后终于破案。

事后，警方扩大搜寻发现被害女子的地点，先是找到卡佛的遗体，接着又挖出2具遭掩埋的遗体，也正持续搜索是否还有其他受难者。

布朗形容，科尔赫普行事冷静，曾警告她「若不合作就会被杀掉」，她在知名谈话节目《Dr. Phil》上表示，科尔赫普杀掉她的男友后每天强奸她，当时仅能安慰自己一直很坚强：「无论他对我做了什么，都没有让我崩溃。」

科尔赫普被捕后，坦承杀害一对夫妻与另外4个人，包括2003年一起摩托车行悬案，店主、经理、技师和会计等4人遇害，判60年徒刑，以及绑架、性侵犯与其他指控。