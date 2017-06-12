澳洲多个省份包括新南威尔斯（New South Wales）、维多利亚（Victoria）、南澳（South Australia）和西澳（Western Australia）向政府要求兴建一所专门关押恐怖份子的联邦监狱，因为他们认为如此能够减轻一般监狱的压力，也能防止囚犯散播激进思想。

不过，有另一派人士认为，这样反而会煽动激进主义，让独立监狱成为恐怖份子的「培养皿」。

根据《ABC》报导，新南威尔斯省计画斥资4700万澳币，在该州目前拥有最高安全级别的古尔本超级戒备监狱（Goulburn Supermax）内兴建全国第一间专门关押恐怖份子的迷你监狱（mini-max），除了会向极端份子提供「反激进」的更生计划，也会有精良的隔音和闭路电视系统，严密监察囚犯和探监的访客。

另外，古尔本超级戒备监狱的囚犯限额也计画由45人增加至75人。当地情报单位认为，有鉴于目前的全球形势，未来预计会有更多的人因恐怖主义罪行被起诉、关押。

新南威尔斯省省长贝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）表示，当局深知激进主义对澳洲的监狱系统已经构成风险，此次的改善计划就是应对措施之一。

古尔本超级戒备监狱距离雪梨约200公里，有学者认为，把高危险的罪犯关在靠近雪梨市中心的地方风险太高，不利于当地民众的人身安全。

研究激进主义的澳洲国立大学博士琼斯（Dr. Clark Jones） 表示，这个计划是个「坏主意」，因为这种地方有可能培养出更多激进份子，「过去的经验告诉我们，这样的做法不会改变恐怖份子的想法，也无法促进囚犯之间的正面交流。我认为这只会使他们觉得更加孤立，加深激进、好斗的想法。」