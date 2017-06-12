吴宗宪主持的《综艺大热门》节目，9日在粉丝团放上问卷调查「艺人真的了解观众对他的看法吗？」，其中李懿与解婕翎被问到：「谁的私生活看起来比较乱？」该题目引起争议，有人认为这个问题非常不尊重女性，甚至让艺人莫名其妙接受公审，无端被贴上标签，引起网友激烈讨论，希望节目将这个问卷下架。

该问卷挑出多位艺人，两两分组，调查网友对他们的看法，解婕翎与李懿被问到「两人看起来谁更有心机，会讨大哥欢心？」、「谁私生活看起来比较乱？」Paul、詹惟中则是被问到：「嫁给谁比较衰？」都被网友认为有人身影射嫌疑，觉得题目设计不是很妥当。

《大热门》事后虽把问卷下架，也在脸书回应网友：「因为是综艺节目所以用词稍微夸张！虚心接受指教！感谢您」但该内容已被网友备份，在网上广为流传，有人认为，这不是用词夸张问题，太过分了，希望制作单位不要避不说话；综艺节目就可以这样？这什么不负责任的留言，引起不少人讨论。

而李懿经纪公司则表示，确实有收到节目录影邀请，事前有先告知内容有关问卷调查，但细节不是很清楚，有待明天录影后才能得知。

解婕翎经纪人表示「婕翎感谢粉丝们与大众的关心，公司已经跟制作单位沟通过，也修正了问卷，ˊ 之后就等录影才会知道了，谢谢大家。」《大热门》制作单位则是电话未接、讯息未回。