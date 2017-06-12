「我不相信运气，我相信上帝保佑。」美国密苏里州堪萨斯城（Kansas City）18年前发生抢劫案，一名男子琼斯（Richard Anthony Jones）被法院定罪判监19年，他一直坚持自己是清白，但多次上诉都失败。

直至两年前，他得知一名囚犯与他的容貌十分相似，遂要求重审案件，结果连当年的受害人都承认无法分辨两人，终令他在上周四获释重获自由。

琼斯1999年因被控持械行抢而入狱，当时的审讯没有物证、DNA或指纹鉴证，法官只是单凭目击证人的证词将他入罪。

琼斯被判入狱19年，他曾多次上诉但都失败。两年前琼斯得知一名叫里奇（Ricky）的囚犯与他十分相似，甚至连两人的第一个名字也是相同；单从相片看到，两人的五官和轮廓犹如双胞胎兄弟。

而抢案发生时琼斯住在堪萨斯城另一边，里基就住在案发地点附近。

琼斯于是联络一个协助囚犯上诉的机构，连代表他的律师亦认为两人十分相似，「我们对两人的相似程度感到惊讶」。

在新一轮聆讯中，当年的受害人坦言无法分辨琼斯和里奇，琼斯又提出不在场证据，指受害人在公园被抢时，自己与女友和家人一起。法官最后指没有足够证据将他定罪，让他重获自由与家人孩子团聚，他的律师亦坦言：「人人都有面貌酷似的人，幸好我们找到。」里奇则否认自己与案件有关。

琼斯事后向传媒指，看到里奇后明白受害人为何认错他。