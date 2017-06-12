（华盛顿12日综合电）来自美国媒体的报道，在骑士与勇士总决赛第五场即将开打之际，双方阵营又掀起了新一波的口水战。骑士老将理查德-杰弗森表示，系列赛打到现在，压力已经到了勇士那边；而杜兰特的前队友安东尼-莫罗则认为，骑士能赢一场已经很幸运。

尽管G4骑士大胜扳回一城，但事实上，这场胜利并没有让勇士摆脱危机。不过，在今天接受采访时，骑士老兵理查德-杰弗森却认为，如今，压力已转移到了勇士一边。

“现在压力不在我们身上。我们有什么压力？他们是一支73胜球队，他们增加了前MVP杜兰特，我们只是增加了凯尔-科沃尔和德隆-威廉姆斯……压力都在他们身上。我们是卫冕冠军，我们相信自己现在有足够的机会卫冕。我们到目前为止打得并不好，但是我们没有压力，从来都没有。”杰弗森淡定的表示。

卢帅：前两场比赛太友好

骑士主帅泰伦-卢则认为，骑士如今已经找回了求胜的决心，“就我个人而言，我很喜欢第四场比赛……我觉得前两场比赛，我们太友好了，我们一直在微笑，在和对手谈心……我不喜欢那样的比赛。到了G4，我们开始喷垃圾话，我们开始有激烈的身体对抗，无论你怎么做，都是为了竭尽全力的赢球，我认为，这才是你必须做的。”

不过，在杜兰特的前队友安东尼-莫罗看来，骑士G4能赢是纯属侥幸，“想象一下吧，骑士必须得投中25记三分，只有这样他们才有机会去赢下比赛。事实上，如果骑士能打出G4的表现，任何球队都不是他们的对手。”

“那个夜晚，骑士光是上半场就拿到了80多分，即便如此，他们最终的领先优势也不过只有16-17分罢了。”莫罗说道。