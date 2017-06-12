（巴黎12日综合电）2017赛季红土大满贯法网落下帷幕，“红土王”纳达尔在众目聚焦的男单决赛里发挥神勇，以6比2、6比3、6比1完胜2015年赛会冠军瓦林卡，第10次折桂的同时，还重新建立起法网霸权，世界排名也将回升至第二位。

本届法网也是纳达尔生涯里赢得的第15个大满贯冠军，西班牙天王因此超越桑普拉斯，暂居第二位，仅次于拥有18个大满贯冠军的费德勒。

纳达尔带着赛季红土仅1负的成绩杀回法网决赛，与此前3个大满贯决赛胜率为100%的瑞士名将瓦林卡会师。纳达尔以15比3遥遥领先双方交战纪录，不过双方此前仅有一次在大满贯决赛中遭遇，瓦林卡2014年澳网决赛4盘胜出。

比赛伊始，双方都曾在对手发球局里制造威胁，不过两人都顺利保发，一路战至2比2。第六局，纳达尔正手调动瓦林卡迫使其反拍挂网，“红土王”率先打破僵局，建立起4比2的领先优势。瓦林卡后程失误增多，纳达尔再度破发，再直落4局先下一盘。

瓦林卡正拍连续被压制

双方此前18次交手，而拿下首盘的最终都获得了胜利，纳达尔意图延续这个数据。次盘伊始，“红土王”正拍强势进攻，连续拿下9分，不仅用love game破发，而且还巩固了破发优势。第四局，瑞士名将终于止住此前连丢7局的颓势，但可惜仍无法改变场上被动局势，纳达尔将优势顺利保持到盘末。

第三盘首局，瓦林卡发球局里连丢3分，纳达尔正手进攻制胜又一次破发，“红土王”以2比0开盘。第四局，瓦林卡终于在纳达尔发球局里将其逼至平分，但关键时刻两人对攻中，瑞士名将连续正拍被压制，纳达尔顺利保发。

接下来的一局，瓦林卡又屡次葬送局点，纳达尔凭借对手两次主动失误再次破发，“红土王”随后将比分拉开至5比1上。大比分落后的瓦林卡无心恋战，将最后一个发球局拱手相让，纳达尔6比1再赢一盘轻松胜出。