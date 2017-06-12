香港80年代「情歌王子」黄凯芹近日被人疯传一则post，引起他本人注意，並在事后了回应。

以下对话內容，也真的很伤人心。日前在香港“空姐界”就疯转一段「趣事」，有自称林太网民，就在空姐群组中，爆出早年有位男乘客，在飞行途中，“Chok”著走去机舱的厨房，向服务员讲：「Excuse me，我今日不拍照、不签名。」

当时接待这位乘客的两位90后空中服务员，就「哦」一声，当乘客返回座位时，就忍唔住问其他资歷较深的同事，问这位乘客是谁？看完座位人名表，资歷深的同事就笑著说：「哦！原来是他！难怪你们不认识。」

网民更不忘贴了这位明星朋友在机舱的照片，虽然打了格子，但其实这张照早在两年前，已经曝光。

而这张照片主人翁，就是80年代「情歌王子」黄凯芹。不过该空姐群组的专页，被人疯传1天后，就已经被人刪post。隔了1天，黄凯芹终於在微博，回应这件事：「2015年4月30日，和助理坐飞机经香港去中国工作，当时还拍了些照片放在微博，哈哈，想不到，两年多后，照片还有利用价值！」

讲完了整件事，都似乎没提到重点，到底有没有“chok”著去叫人不要找他拍照与拿签名，不过他都趁机sell一下自己今个月出新专辑，又说要多谢这位帮他「宣传」的空姐朋友与网民的爱戴，可以帮他製造话题造势。

更说要打给对方多谢他们。之后黄凯芹再在微博上留言说：「很多人想我投诉，但我是CX(国泰)的铁粉啊！又假如，他们误交损友，被人利用帮朋友发了个荒谬的毁谤，被人借刀杀人而不自知，那又是否犯罪？只能说是蠢吧。但当有人给我看图3，我才觉得空姐形像都给毁了。飞机舱机器声会很吵，不懂中英文的人世界上有很多，尤其是老人家。如果破虐的是你家人，你会投诉么？」

*回味一下黄凯芹的歌曲（如遭移除，请见谅！）