谢青燕1507字声明全文 「我的爸爸猪哥亮被绑架了」！

谢金晶（左起）日前独撑猪哥亮法事，谢青燕及谢金燕连缺席猪哥亮二七、三七法会被网友骂翻。（图取台湾《苹果日报》）

猪哥亮早前癌逝后，女儿谢金燕先是到美国义演缺席头七法事，日前办二七、三七，谢金燕已返台却依然没有现身，引发网友热议，她的亲姊姊谢青燕发表1507字的声明打破沉默，表示父亲离世后被社会舆论、媒体、亲情友情、负债等绑架，他在其中身不由己、无法低调，因此姊妹俩才选择以遥祭的方式追悼父亲，並强调不会出席父亲告別式、追思会，也不参与灵堂的一切事务。

谢金晶

谢金燕的姊姊谢青燕以千字声明，写下姊妹俩无法出席告別式，选择「遥祭」父亲的无奈及苦衷，其中一句「次次到病房，几乎次次被媒体拍的妹妹」，似乎在指责谢金晶，引起眾人关注。

谢青燕声明文一开头便写「我的爸爸『猪哥亮』被绑架了」，感嘆父亲离世后，被社会舆论、媒体、亲情、友情、负债绑架，但父亲无法抵抗，只能用仅存的价值去偿还这些所谓的债，「在这充满置入行销的灵堂、告別式、追思会里他身不由己，他无法低调，造成社会观感不佳及对部分人的不便，代替爸爸跟大家道歉」。

谢青燕回忆起猪哥亮生前臥病在床的63天中，彷彿是18年的缩影，「我们姊妹俩没离开爸爸身边，完全腻在一起」，她24小时在医院陪著父亲，「不在演艺圈工作的我终於明白了，原来所谓的陪顾、爱爸爸，不一定是真的在身边、在医院，只要媒体写了，就是孝顺的子女，而努力希望维持父亲最后坚持病容、病况、病態不曝光尊严而低调的我们俩是不够爱爸爸的，好奇妙的演艺现象」。

谢金晶与谢金燕。

当父亲臥病在床后，谢青燕说外界关心的从来都不是姊妹俩与猪哥亮18年不见的原因，反而在姊妹俩与父亲团圆后反讽，她自认在父亲所有的子女中像个透明人，「但透明人可以看清每个人…」，她强调，「我只有一个妹妹（谢金燕），没有因为父亲在病榻前才碰几次面（你摸著良心想你这两个多月到病房几次，爸爸都看在眼里），几乎次次被媒体拍的妹妹（指谢金晶），小妈提出质疑时妳却说有公司压力。」她不解地说「我们要当爸爸媒体前的女儿还是真真切切在最后的时候还感受到他温度的女儿？」

谢金晶

谢青燕强调和谢金燕都爱父亲，「但我们只能遥祭用我们姊妹俩爱他的方式追悼父亲，用父亲在临终前的不断提醒去避免他最担心的事」，同时表示：「我和小燕將父亲身后永恆荣耀、荫下光辉、所有ㄧ切都留给陪伴他及跟他共苦共甘二十多年的现任老婆（小妈），没有人有资格跟小妈分享父亲这8年来復出所拥有的资產。我与妹妹小燕⋯无我、无言、无他求！」

谢青燕声明全文：

我的爸爸「猪哥亮」被绑架了

感谢前段时间照顾爸爸的台大医院医护人员，因为您们的细心照护，让爸爸拥有最有尊严又温暖无憾的人生最后阶段，更谢谢20多年来ㄧ直陪在爸爸身边的小妈（遗孀），愿意把最后陪伴爸爸的时间给予我（青燕）和妹妹（小燕）分享，最最感恩妹妹和我心中的最爱-妈妈，让我们姊妹俩和爸爸完全相处团聚这两个多月！这63天彷彿18年的缩影，我们姊妹俩没离开爸爸身边，完全腻在一起，深深感受到爸爸以妹妹小燕为荣，他好开心好开心！强烈感受到他为人父对女儿独立辛苦概括承受ㄧ切的不捨，由於我24小时都在医院，不在演艺圈工作的我终於明白了，原来所谓的陪顾、爱爸爸，不ㄧ定是真的在身边、在医院，只要媒体写了，就是孝顺的子女，而努力希望维持父亲最后坚持病容、病况、病態不曝光尊严而低调的我们俩是不够爱爸爸的，好奇妙的演艺现象，也终於瞭解我那低调的妹妹小燕为何更低调了，因为外界已经不会在乎十八年不见的原因，只会在我俩跟爸爸团圆后拿这来反讽彼此，我们要当爸爸媒体前的女儿还是真真切切在最后的时候还感受到他温度的女儿？！还有，我只有一个妹妹（谢金燕），我没有因为父亲在病榻前才碰几次面（你摸著良心想你这两个多月到病房几次，爸爸都看在眼里），次次到病房、几乎次次被媒体拍的妹妹，小妈提出质疑时妳却说有公司压力，爸爸心中那最笨、最愚蠢的我还是坚持的愚蠢，因为爸爸復出后都没喊过、叫过想要跟我见面，其实最后的团圆已经不是原不原谅？谁对谁错的问题了，只是不让爸爸遗憾，在这大家庭，其实是四个家庭里我是个不被在乎的人，隨著爸爸离世了，我也更像透明人ㄧ样的不被在乎了，但透明人可以看清每个人⋯

我青燕和金燕心中的爸爸！

舞台上的他，我们遥望！却靠不得⋯

舞台下的他，我们遥想！却见不著⋯

离世的他，被绑架了，社会舆论的绑架、媒体的绑架、亲情友情的绑架、负债的绑架，他无法抵抗，只有用仅存的价值去还这些所谓的债，低调告別也可以很有尊严更是瀟洒，但在这充满置入行销的灵堂、告別式、追思会里他身不由己，他无法低调，造成社会观感不佳及对部份人的不便，代替爸爸跟大家道歉！敬请大家原谅，我和金燕爱我们的爸爸，但我们只能遥祭！用我们姊妹俩爱他的方式追悼父亲，用父亲在临终前的不断提醒去避免他最担心的事，只想对大家说不会出席告別式、追思会、不参与灵堂的一切事务，就是有无法用同样方式送別父亲的苦衷，这苦衷是在病房內两个月又持续產生的，没错！是我和妹妹选择到病房团圆的，这些苦如果能说，妹妹就不会寧可吞忍只求让父亲无牵掛且平静的通往西方极乐世界，十八年来妹妹都不说了，又怎么会这时候说呢？！

这些年爸爸东山再起，意气风发，风光缔造了属於他的猪式王国，他万秀之王的人生再度辉煌、精彩绝伦！为这社会带来的欢笑、快乐及他对表演艺术上的努力在在影响了演艺文化的ㄧ大段时代，无论是演艺路上对后辈提拔照顾，为在职时的单位每每创下的耀眼成绩，跟演艺同袍的深厚情谊⋯⋯⋯都在爸爸离世后显出他更令人尊敬的演艺地位，在此时，渡过陪病病榻前难熬的身心煎熬后，如今我和小燕將父亲身后永恆荣耀、荫下光辉、所有ㄧ切都留给陪伴他及跟他共苦共甘二十多年的现任老婆（小妈），没有人有资格跟小妈分享父亲这8年来復出所拥有的资產。

我与妹妹小燕⋯无我、无言、无他求！

只求爸爸人世的功课修完，圆满的此时透过供养诸佛菩萨，读诵经典，受持诸种佛经，为亡者修福布施，使之离苦得乐，这些都能让爸爸超生离苦，往生善道！我和小燕这段时间是完全闭关修行做同ㄧ件事，在我们俩为父亲安立的牌位前七七四十九天不间断为爸爸持续的拜懺、讼经、抄经、告別、送別、追思、功德圆满！我青燕和金燕会孝顺我们的母亲，爸爸都会看到我们所做的。

谢青燕