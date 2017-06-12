（蒙特利尔12日综合电）F1加拿大分站在大马时间凌晨结束了70圈的争夺，马赛地的两位车手发挥出极佳水准，杆位发车的汉密尔顿再次顺利夺冠，队友博塔斯列第二，红牛的里卡多第三，在车手积分榜领先的维特尔最终拼回了一个第四。

比赛在当地时间下午开始，现场天气晴朗，极适合高强度的比赛，车手们完成热身后回到发车区等等比赛开始。当红灯熄灭后，20台赛车同时起步，小汉起步相当稳定稳稳守住了第一位，维特尔则在发车后不久便与红牛小将维斯塔潘发生了碰撞。

当时，几位车手正在激烈争夺，维特尔发车不理想位置下滑，博塔斯从内线向他展开攻击，维斯塔潘则试图从外线超车，几位车手把维特尔夾在中间，随后，德国人的前翼与维斯塔潘的左后轮发生碰撞后严重受损，不得不进站更换，导致他损失了很多时间。出站后，维特尔下滑到第18位，要想冲到前面极为困难。

事实上，第一圈比赛相当混乱，小塞恩斯和格罗斯让的撞车引发了安全车出动，这对维特尔是比较有利的，至少他并没有被前面的车手拉开差距。小塞恩斯在2号弯之后想要超过格罗斯让，过程中两人的赛车发生碰撞，红牛二队的赛车在3号弯来了个旋转，失控小塞恩斯撞上了马萨，两人因而退赛，格罗斯让则进站修复赛车，赛会因此出动了安全车。

阿隆索引擎爆缸又退赛

安全车退出后，小汉仍领先着，维斯塔潘在第二，但不久后，他因赛车故障停在了2号弯，赛会出动虚拟安全车，荷兰人无奈退赛。博塔斯顺势上升到第二位，三叉星双雄由此控制了比赛的节奏，可惜的是，芬兰人始终未能给队友造成太大的压力。

小汉最终顺利拿下第一，博塔斯则守住第二，这是马赛地本赛季首次包揽前二位，但汉密尔顿在车手积分榜仍落后维特尔12分。法拉利方面，雷克南在初段犯错被佩雷兹超越，维特尔则在比赛中不断完成超车，最终锁定了第四的位，期间，他曾与里卡多对第三位展开争夺，但最终未能成功。

印度力量的佩雷兹与奥康分别获得第五及第六位，两人在比赛中因为不同的进站时机交换了位置，但他们都抢在了雷克南的前面；雷诺的胡肯博格排在第八位。

值得一提的是，威廉姆斯的斯托尔在家乡父老面前获得了职业生涯的首个积分，获得了第九名。本站他采取了比较保守的策略，从比赛一开始就慢慢地努力守住位置。阿隆索再次成为本站最不幸的人，他原本排在第10位，但在比赛的最后阶段因为赛车引擎爆缸而退赛。本站获得第10名的是格罗斯让，相对来说，他成为了比较幸福的车手，本站排号名最后一位的是索伯的维尔莱茵，他的队友埃里克森则抢在了范多恩的前面，列第13位。