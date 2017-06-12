澳门赌王何鸿燊四房小女儿何超欣今日正日18岁生日，姐姐超盈与阿哥猷君轮流飞去伦敦与她预祝生日，超盈今日就post了几张照在instagram，他们去ball、shopping与party，切蛋糕等，节目丰富。

超盈（左3起）带妹妹超欣去ball、shopping与party，切蛋糕等，节目丰富。

超盈受访时说，她於昨日回到香港，今日就去南京出差，她说：「去了伦敦3天，因为有工作安排，与妹妹Birthday week，一定要去。」

哥哥猷君

问到她伦敦恐袭怕吗？原来她在恐袭第二天就出发去伦敦，她表示：「不怕得那么多，都要move on，伦敦的人住在当地，难道每天不必上街？况且安排了工作，以及阿妹生日，她18岁，怎么会不过去陪她。」

姐妹还去了由名媛余晚晚(中)同Rothschild家族搞的party。右起为何超欣及超盈。

见IG照片里，超盈带超欣去玩，其中一个是参加大英博物馆(British Museum)的艺术赞助人週年晚宴，同场更有怡和主席Henry Keswick太太Lady Tessa，超盈就说：「因为第一年进入大英博物馆的Patron，所以带她一同去director annual dinner，另外，有一天的时间就与她去shopping买礼物，还有余晚晚有个party，也带她去。」

超盈与超欣

看回余晚晚的ig，原来超盈去的party，是她与Rothschild家族搞的，由於余晚晚入股了时装设计师Mary Katrantzou的品牌，所以一起现身做host。