（本报古晋12日讯）由中国国务院侨务办公室、北京市人民政府及中华全国青年联合会所主办，马来西亚华人演艺人公会所协办的2017年“文化中国水立方杯”海外华人中文歌曲大赛砂拉越赛区选拔赛于昨日成功举行！

其中，冠军得主蔡汭霏及亚军得主张维靖将代表砂拉越赛区前往吉隆坡出征全国总决赛成人组，而分别获得冠、亚、季军的李嘉欣、周慧情及蔡常威则将代表砂赛区出征全国总决赛青少年组。

由《诗华日报》及 Tea FM为指定媒体的“文化中国水立方杯”砂赛区选拔赛决赛，是于昨晚7时假Vivacity购物广场展开，比赛共分为两个组别进行，即青少年组（12岁至18岁）及成人组（18岁）。

入围青少年组决赛的参赛者有郑力铭、杨紫薇、沈珈民、林燕鋆、蔡常威、李嘉欣、周慧情及黄启轩。入围成人组决赛的参赛者则有蔡汭霏、陈爱宁、张文军、邢芷荺、杨晓薇、马可耀、黄丽豫及张维靖。

全国总决赛将于今年6月24日假吉隆坡Nouvelle Hotel举行，承办单位将提供每位前往吉隆坡的参赛选手500令吉的现金作为机票津贴，以及两天一夜的住宿。

2017年“文化中国水立方杯”海外华人中文歌曲大赛砂拉越赛区选拔赛得奖名单如下：

青少年组：

冠军：李嘉欣《耶利亚女郎》

亚军：周慧情《别怕我伤心》

季军：蔡常威《一无所有》

优秀奖：杨紫薇《午夜的单人床》、沈珈民《最美的太阳》、林燕鋆《我想大声告诉你》

成人组

冠军：蔡汭霏《赛里木湖的月光》

亚军：张维靖《你就不要想起我》

季军：陈爱宁《后知后觉》

优秀奖：邢芷荺《乌拉巴托的夜》、马可耀《可惜不是你》、黄丽豫《爱上一个不回家的人》