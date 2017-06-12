新加坡一名34岁美女，坚持嫁给患有期胃癌病危的男友，男方在婚后10个月就撒手人寰。

新加坡媒体报导，许鸣浩（34岁，经理）於6月8日，因为癌症在医院逝世。他的遗孀张嘉文（34岁，通讯业）在灵堂受访时透露，两人从小青梅竹马，15岁时开始相恋。

张嘉文回忆，男友一次胃痛，毁了了他们的幸福。

她说，丈夫4年前因胃痛晕倒，送院后被诊断患上末期胃癌，只剩下一年寿命。

「当时，他很难过，一直问我，为什么是他？我也不知如何安慰，只能抱著他痛哭。」

她说，丈夫很快接受事实，化悲愤为力量，她希望透过媒体，分享故事鼓励癌症病人勇敢抗癌。

「我们珍惜每一天，一起完成他的心愿，感谢上天让他多活了三年。」

她说，虽然明知丈夫可能隨时会离去，为了激励丈夫的斗志，下定决心於去年8月20日嫁给他。

她表示，丈夫不擅长甜言蜜语，但他非常贴心，她相信嫁给他是对的选择。

「我爱的是他的人，不在乎他的病情，我不忍在他最低落的时候离开他，我希望在他有生之年，都能天天陪伴他。」

许鸣浩上个月病情恶化去世，妻子在面子书发文：「亲爱的，我们来生再见。」

「我永远会把他放在我心里，在我心中他永远是最好的男友、最好的丈夫。」

朋友称「抗癌英雄」

许鸣浩的母亲陈小凤（57岁）表示，许鸣浩与癌症搏斗4年，但从没听他说出半句怨言。

她说，儿子非常积极面对癌症，而且还在面子书设立专页，把每一次的化疗经歷及感受分享给其他癌症患者。

「他结交了朋友，不但开导他们，也鼓励他们一起並肩作战。」

母亲说，儿子人缘极好，有些人透露，若不是鸣浩的鼓励，他们能不知道如何活下去，並称他为「抗癌英雄」。

「我听了非常欣慰，同时也为他感到骄傲。在我心目中，他是个勇敢的战士。」