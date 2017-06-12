（亚罗士打12日讯） 吉华国民型中学一间女厕遭人放置针孔录影机，不少女学生被偷拍如厕的不雅短片，该校家协主席要求大马多媒体委员会彻查此事。

据了解，一名以Samad Ali的面子书用户于今年3月25日上载一段偷拍视频，当时並没有学生或网民发现，直至本月9日再次上载6个视频，才被该校其中一名男学生发现，该名男同学经过多天的深思后，最终决定在其他男同学的陪同下告诉了副校长。

根据视频中，有7名女受害者在进入厕所时的样貌及如厕过程都一一被摄下，当受害者发现自己被偷拍后非常伤心，有些甚至不敢去上学，怕因为尊严受损而被其他同学嘲笑。

该校家教协会主席王吉和说，校方已证实这起事件，並在第一时间调查这间女厕，不过，校方並没有发现针孔录影机，这间女厕的马桶水管粘贴A4纸张，相信是作为暗藏针孔录影机的用途。

「目前校方已確定被偷拍的女厕位置是坐落在A栋校舍后端，入口处堆有桌椅，平时比较少学生使用，除了课外活动日，女厕內共有6间厕所，针孔摄录镜头就暗装在该女厕入口的第一间厕所內。」

吉华国民型中学其中一个女厕格的马桶水管粘贴A4纸张，相信是作为暗藏针孔录影机的用途。

他不排除这名变態可能是趁周末课外活动日混入校园，把针孔录影机暗装在女厕內，然后数小时內在把录影机取下。

他说，该校副校长于昨日下午约1时30分的放学之前接获该名男同学的投报，並在下午约3时30分向警方报案，校方根据上载有关视频的Samad Ali面子书头像进行调查，证实该名男子並非该校校工或保安人员。

「目前所有进入该校的学生、教职员、保安人员、董家教成员或家长都有可能是案件可疑人物，事情还未水落石出之前，任何人都可能被怀疑。」

他也说，如果调查后证实是校內一分子，不管是学生或是教职员，校方都会採取严厉的行动对付他们，包括开除。

他补充，由于担心这些视频继续广传，他今早与该副校长前往北海到大马通讯及多媒体委员会要求禁Samad Ali面子书账號，不过今日是公假，明天他会再次前往该处举报。