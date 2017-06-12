（本报诗巫12日讯）人联党都东支部主席拿督孙春德医生，要党主席正视都东及武吉阿瑟支部党员的心声，不要再让2016年州选失去都东选区出战权的事件重演。

他感慨表示，作为国阵成员党之一，但人联现在却连传统的南兰国会议席出战权属谁，都还是一个未知数。

“在我当了四届州议员的都东选区，竟然让给了所谓的国阵直属候选人，结果是别人当了YB，人联却落空了。这次国选会不会又如此呢？我要求党主席要正视都东支和武吉阿瑟支部党员的心声，不要再次失去人联尊严！”

他说，过去半年多来，都东和武吉阿瑟两个支部为了下届国会选举，共推荐了3个潜能候选人，即黄振渊、江先柱及钱进一。

根据党内的组织规则，他指出，除非得到以上两个支部的认同，否则不可能有第四个所谓的潜能候选人。

选区分配不公人联难“长大”

“他们三人在选区，特别是在长屋、乡区已跑动很久了，我们希望所谓的第四个潜能候选人不要在南兰国会选区四处活动，扰乱人民的视线，我也希望党中央组织秘书高度重视这情况。”

“人联是国阵的一份子，国阵在70年代成立时，大家是比较公平的。但是这些年来，像马华、民政一样，人联是越来越被边缘化了，因为选区划分的不公。”

孙春德指出，这30多年来，选区划分了好几次，砂州议席从71席增加到82席，但人联选区只增加1席，其余10席都归其他政党。

在此等不公情况下，他反问道：“人联如何壮大？选区划分的操纵，是执政党保住权位的一个强有力的武器，而马华、民政也一样面对这种长不大的难题。”