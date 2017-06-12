（吉隆坡12日讯 ） 自称为拿督的华裔男子，不仅被指控迷姦15名受害者，更以生意周转不灵为由向一名受害者借贷5万令吉，迄今不愿还钱。

该名受害者陈小姐接受访问时表示，她是於去年透过「微信」认识了该男子，对方不断相约她见面聊天，最终她抱著认识朋友也无妨的念头与对方见面。

该名叶姓男子声称受马六甲苏丹册封其拿督头衔，家族经营金店的生意，相当富裕。陈小姐虽然没有完全相信他所说的话，但双方继续保持在微信上閒聊。

直到有一次她因病到医院复诊，对方主动提出载她回工作的地方。岂料她上车后，对方却开始毛手毛脚，她立即阻止对方的行为。但对方竟说她有可能会成为其女友，所以现在先碰她也没关係。

「他的行为已超过我的底线，可是他在我上车后已上锁开车，我无法下车，即使停在交通灯前，他也使劲地抱著我，不让我下车。我在迷迷糊糊的情况下，被他带到一间银行。」

陈小姐透露，对方以生意周转不灵为由，要求她贷款5万令吉后借钱给他，承诺一个月后將会还钱。

陈小姐声称当时她处于迷糊状態，加上她经常看到对方在微信上张贴照片，过著豪华享受的生活，因此相信对方有能力还钱。

孰料，她从去年3月借钱给该名「拿督」之后，对方却迟迟不肯还钱；她从面子书上得悉，原来並非她一人受骗，於是她联络这些受害者一起前往向马来西亚人民社警主席关志庭求助，并於上週五到金马警局报案。

「由於遭非礼地点与骗钱地点不一，因此我之后將会到其他地区再次报案。其他受害者也会在近期內陆续到警局投报。」

另一方面，吉隆坡刑事调查组主任鲁斯迪高级助理总监证实，金马警方目前已接获一宗有关投报。

「警方將会援引刑事法典第354（非礼）条文调查此案，惟暂时未传召嫌犯录供及逮捕任何人。」