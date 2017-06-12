（香港12日讯）由阿Sa（蔡卓妍）、周柏豪主演的新片《原谅他77次》即將上映，两人近日马不停蹄为电影宣传。11日，两人齐亮相于荃湾的电影见面会上，与粉丝们一起大玩游戏。当司仪提到阿Sa曾亲自致电给老板，要求投资该片，阿Sa坦言：「原来打个电话压力可以那么大，所以这次票房起码要过千万港幣（约数百万令吉）才行！」

周柏豪在受访时得悉阿Sa希望票房过千万港幣，他笑指：「到时阿Sa可能会裸泳！」阿Sa指周柏豪神经，她没有说过，继而反驳要求周柏豪扮演男优演AV，不过阿Sa拒绝担任AV女主角，笑称驾驭不了。

谈及这次与阿Sa合作后的心情，周柏豪坦言对对方完全改观，他说：「我以为阿Sa出道这么多年，一定是习惯了身边要有工作人员照顾，但原来她也很独立。我试过拍完戏问她是否需要去一些私隱度比较高的地方吃饭，她就说坐在街边吃也行，另外她对朋友也很有义气。」

周柏豪不担心太太吃醋

片中阿Sa和周柏豪不乏亲热镜头，问到周柏豪可会担心太太吃醋？周柏豪称：「很少，我们互相尊重，有足够沟通便没问题。」在旁的阿Sa笑说：「只是找饭吃而已，之前周柏豪拍的MV还更激烈。」周柏豪笑说：「很怕你说错成AV，之前误会我，说我和一位男优的髮型一样。」

被问到可会担心情侣们看完这套戏，成为了分手的导火线，阿Sa就指：「如果看一部戏就要分手，那么那段感情就太脆弱了。我觉得应该结束后进行討论，令彼此感情再进一步。」

另外，阿Sa將于月底出发到加拿大拍戏一个月，因为她吃不惯西餐，到时会带电饭煲同行，而8月又会再开拍另一部电影，大家指她赚不少钱，阿Sa笑指自己只是解决温饱而已。