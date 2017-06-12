猪哥亮5月因大肠癌病逝，女儿谢金燕的姊姊谢青燕12日打破沉默，以千字声明砲轰「我的爸爸『猪哥亮』被绑架了」，宣告姊妹俩拒绝出席告別式。对此，一直以来协助处理后事的猪哥亮好友、市议员周胜考坦言，猪哥亮大儿子谢顺福听了「心情不是很好」，不排除明天上午召开记者会。

周胜考透露，谢顺福看到谢青燕声明，反应很生气：「他觉得大家包括镇发宫的所有人在灵堂守这么久，都是为猪大哥尽心尽力，为什么要这样被讲？要用这样的方式打击他们？」

谢顺福不排除13日上午召开记者会。（档案照）

他坦言，猪哥亮后事一切都是照著家属的想法，各方代表都在镇发宫开会，家属由猪哥亮大儿子谢顺福作为代表，提供不足之处的意见，「他的家属希望像邓丽君那样风光，提供给一般民眾怀念，我们也尊重家属的想法。」

至於广告看板，周胜考指出皆是业者提供，完全没有收任何一毛钱，「猪哥亮没有留下任何丧葬费，所有经费都是我们几个朋友镇发宫认捐筹资，没有拿家属一毛钱，这些（指广告看板）都是朋友做的，因为他们有合作提供场地。」

周胜考对猪哥亮家务事略知一二，但不方便对外发表意见，「我能说的就是，3个女儿都很孝顺」。

谢金晶和父亲猪哥亮的合照。

猪哥亮大儿子谢顺福稍早满脸落腮鬍面对媒体，仅简单回应明天会把话清楚。他预计明早10点举办记者会说明，届时谢金晶可能也会现身。

据了解，猪哥亮18岁时娶了第一任妻子，为理髮厅小姐，儿子是谢顺福；第二任妻子林见如，也就是谢青燕和谢金燕的妈妈；第三任则是在舞厅认识的郭忆兰，生的女儿即谢金晶。而最后一任妻子则是叶瑞美，两人有个小儿子谢佑颖。当年猪哥亮迎娶叶的时候，谢金燕和姊姊甚至担任伴娘。